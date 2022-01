Patricia Pardo está viviendo un momento complicado. La presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, que lleva 12 años siendo una de las caras visibles del programa, terminó el 2021 de una forma que no le habría gustado, al divorciarse de su marido.

La periodista ha concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la que se ha sincerado como nunca. En ella, Patricia Pardo define el 2021 como un año «horrible». Sin embargo, gracias a su trabajo que la mantiene muchas horas al día ocupada y al amor incondicional de sus hijas, la periodista está superando poco a poco su divorcio de Francisco Márquez, el policía con el que llevaba casada desde el 2014.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

Tal y como ella misma ha explicado en la entrevista, Patricia explica que decidió contar la nueva situación que estaba atravesando porque, además de que ya había pasado «mucho tiempo» desde que se divorciaron, asegura que se vio empujada a contarlo por «si un día uno de los dos aparecía con otra pareja» o a ella le preguntaban por mi marido. «Ha sido lo más duro de mi vida», reconoce al respecto en las páginas de ‘Lecturas’.

Sin embargo, a pesar del mal trago que ha sido para ambos y de los momentos tan complicados que han vivido, Patricia Pardo tan solo tiene buenas palabras para su ex marido. «Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él. Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas», explica.