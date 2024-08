María José Suárez se sincera: sus declaraciones sobre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi

María José Suárez ha vuelto a convertirse en noticia tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, una separación que ha estado marcada por la traición y la decepción. Después de tres años de relación, la pareja decidió poner fin a su historia de amor, pero las heridas que dejó este suceso aún son profundas para María José, quien se ha mostrado abierta a hablar sobre el dolor que ha vivido, especialmente tras las supuestas infidelidades de Escassi.

El fin de la relación entre María José y Álvaro no fue precisamente amistoso. En una entrevista en ‘De Viernes’, la modelo decidió hablar públicamente sobre su experiencia, revelando detalles que no dejaron indiferente a nadie. Su intervención fue muy bien recibida por el público, que aplaudió su valentía al enfrentar a quien, según ella, la había traicionado de la manera más dolorosa posible. Para Suárez, esta aparición no solo fue una forma de desahogarse, también fue una oportunidad de poner en su sitio a quien la había decepcionado profundamente.

Poco después de esta intervención, María José ha abierto las puertas de su hogar a una conocida revista para continuar abordando los temas que la han tenido en el centro del huracán mediático. Durante esta charla, ha desvelado qué siente realmente cuando escucha el nombre de Hiba Abouk. Insiste en que la actriz no ha hecho nada malo, cree que el único culpable es Escassi.

María José Suárez salva a Hiba Abouk

La relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk ha sido uno de los temas más comentados en los últimos tiempos, especialmente tras la revelación de que ambos compartieron una escapada a Túnez. Sin embargo, María José confesó que este hecho no la sorprendió en absoluto. Con un conocimiento profundo del «modus operandi» de su ex, Suárez aseguró que ya esperaba que algo así pudiera suceder, dadas las actitudes que había observado en Álvaro durante su relación.

Sobre Hiba Abouk, María José fue clara al decir que no tiene nada en contra de la actriz, ni la conoce lo suficiente como para emitir juicios sobre ella. Según la Miss, cada persona actúa de acuerdo a sus valores y creencias y por ello no se siente en la posición de criticar a Hiba. No obstante, lo que sí dejó en claro es que lo que realmente le dolió fue la deslealtad en sí, más que la identidad de la persona con la que su ex había estado involucrado.

La aparición de Valerín, la amiga especial de Escassi

En cuanto a las especulaciones sobre las relaciones de Escassi con hombres, que han circulado desde la entrevista del jinete en ‘De Viernes’, María José prefirió no ahondar en el tema. Aunque algunos rumores sugieren que Escassi habría mantenido encuentros con un conocido actor, Suárez señaló que no tiene ninguna información al respecto y que, en todo caso, lo que más le dolió fue la traición, independientemente del género de la persona involucrada.

Un episodio particularmente doloroso para María José fue cuando Valerín, una supuesta amante transexual de Álvaro, se puso en contacto con ella para contarle detalles de su relación con el jinete. Este fue un punto de inflexión en la vida de Suárez, quien decidió informar a Hiba Abouk sobre la situación a través de un mensaje en Instagram.

Según María José, solo quiso advertirle a la actriz sobre la tormenta que se avecinaba, ya que Valerín no estaba conforme con el acuerdo que había alcanzado con Álvaro y estaba dispuesta a hablar públicamente al respecto.

Aunque la conversación con Hiba fue breve, la actriz agradeció el gesto de María José, pero no hubo mucho más intercambio entre ellas. Suárez dejó claro que, tras ese intercambio, no ha vuelto a hablar con Hiba y no tiene intención de hacerlo porque considera que su relación con Álvaro terminó en el momento en que descubrió un nuevo engaño.

María José Suárez ha pasado página

A pesar del dolor que ha vivido, María José Suárez parece estar decidida a no permitir que esta experiencia la consuma. En sus declaraciones más recientes, ha dejado claro que no tiene intención de emprender acciones legales contra Álvaro, a pesar de que Valerín le confesó que Escassi podría tener en su poder videos íntimos suyos. Para María José, su salud mental y tranquilidad son lo más importante en este momento, y por ello, ha optado por dejar atrás este capítulo de su vida sin mayores complicaciones legales.

Respecto a los mensajes que Álvaro ha publicado en sus redes sociales, María José prefiere no darles demasiada importancia. Aunque algunos podrían interpretarlos como indirectas hacia ella, Suárez prefiere no caer en especulaciones y se muestra convencida de que, si Escassi está realmente ilusionado con otra persona, no tendría por qué seguir enviando mensajes a su ex. Habrá que esperar un tiempo para ver quién ha ganado la batalla, pero de momento la modelo ocupa una posición privilegiada a nivel mediático.