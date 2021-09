Los seguidores de la mítica serie Lucifer están ya disfrutando de la temporada 6 de la ficción que ya está disponible en Netflix. Los diez episodios de la temporada 6 están sorprendiendo a todos por sus giros en la trama y sobre todo por su final.

Hay cierta polémica porque algunos seguidores creen que ese no era el final que merecía la serie. Lo que está claro es que no habrá temporada 7 y esta es seguro la última entrega de Lucifer. Esta temporada ya fue una sorpresa para los seguidores ya que Netflix planeaba terminar la serie con la temporada 5 y los showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich lucharon por una última temporada. Además, la serie ya había sido cancelada por Fox después de solo tres temporadas y recuperada por Netflix que ha apostado por 3 más.

Lucifer, una serie de éxito

La serie se estrenó en 2016 y finaliza 5 años y 6 temporadas después. La historia inicial era muy sencilla: Lucifer abandona su trono en el infierno harto de la rutina y se marcha a Los Ángeles, donde empieza a trabajar como detective de homicidios.

El protagonista es interpretado desde el primer episodio por Tom Ellis, un actor galés, conocido por su papel de Dr. Oliver Cousins en la telenovela de BBC One EastEnders. El actor ha anunciado que protagonizará Players, una nueva película de Netflix.

Un final polémico

A muchos de los seguidores no les ha gustado el inesperado final de la serie. No sigáis leyendo si no habéis visto la última temporada porque puede contener spoilers.

La temporada 6 de Lucifer comienza con la intención de Lucifer de ascender al trono de Dios por la llegada de Rory (Brianna Hildebrand), que se reveló como la hija de Lucifer y Chloe del futuro. Rory está furiosa con Lucifer por abandonarla antes de que ella naciera, por lo que su camino hacia la reconciliación domina la mayor parte de la temporada. Además, el misterio de la razón por la que Lucifer abandonó a Rory y a Chloe no se aclara hasta el final de la temporada.

Después de muchos problemas y situaciones que no vamos a contar, Lucifer regresa en el infierno actuando como terapeuta para todas las almas malditas. Una sesión de terapia de grupo es interrumpida por un golpe en la puerta de su oficina que se abre y se puede ver a Chloe. Ella dice: «Pensé que te vendría bien un compañero».

La temporada termina sorprendentemente con Lucifer y Chloe reunidos en el infierno. Tom Ellis está contento con este final como ha comentado en una entrevista en Collinder sobre la serie; «Probablemente ella le ayudará a impartir su sabiduría a las almas perdidas del infierno. Pueden crear lo que quieran en el infierno, porque el infierno ya no es tal y como lo conocemos. Así es como se llama este lugar. No tiene por qué ser necesariamente infernal. Pueden pasar su vida juntos. Y, por supuesto, su hija es medio ángel, por lo que también estará allí con ellos, cuando quiera. Eso me hace feliz, que puedan pasar la eternidad juntos”.

Eso es todo para enfado o alegría de los seguidores de Lucifer. La serie ya ha terminado y como no surja de la nada algún spin-off habrá que conformarse con este final.