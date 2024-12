Llega a Prime Video y se cuela en lo más visto: la película de terror con el peluche más aterrador

Sin duda, dentro de la vorágine de secuelas, reboots y remakes, el género del horror representa la tipología de películas más originales que se están filmando en la actualidad hollywoodiense. Pues la mayoría de ellas parten de guiones originales que bajo diferentes direcciones y tonalidades representan un amplio espectro huidizo de convencionalismos. Y así, este 2024, el abanico de todos estos estrenos nos ha brindado historias tan estimulantes como La primera profecía, Longlegs, Abigail o MaXXXine. Pero ninguna de ellas ha logrado ser una película de terror con un peluche tan terrífico como Imaginary. Otro ejemplo cinematográfico sobre cómo los relatos tenebrosos están logrando la atención de la audiencia, incluso en el terreno del streaming.

Esta película de terror centrada en un peluche llegó a los cines españoles el pasado 6 de marzo, siendo de esta forma uno de los primeros títulos del año en marcar esa tendencia al alza sobre el género y ejerciendo unos datos meritoriamente positivos, sobre todo teniendo en cuenta la salud económica del campo de la exhibición. El presupuesto de Imaginary estuvo estimado entre los 10 y los 12 millones de dólares, mientras que su desempeño en la taquilla terminaría alcanzando casi 44 millones de dólares en el box office mundial. Un brillo popular que por el contrario, no fue nada correspondido por parte de la prensa internacional. En cambio, ahora es una de las propuestas más vistas dentro del catálogo de Prime Video, junto a otros largometrajes de la misma índole, como Los otros, Buenas noches, Mamá, Maligno o La cabaña en el bosque. Pero…¿de qué trata Imaginary?

Una película de terror con un peluche

Al igual que ha sucedido con otras cintas de miedo como la saga Chucky o la reciente M3GAN, la sinopsis oficial de Imaginary también sitúa el centro de la trama en la aparente ingenuidad de un elemento infantil que termina siendo altamente peligroso para todos: «Cuando Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia, Alice, su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, un oso de peluche que encuentra en el sótano. Al principio, la niña y el muñeco se entretienen con juegos divertidos e inocentes, pero poco a poco, estos comienzan ha adquirir un cariz siniestro y peligroso. Paralelamente, el comportamiento de Alice comienza a volverse más inquietante, pero cuando Alice decide intervenir, se da cuenta que Chauncey es mucho más que un inofensivo osezno aterciopelado».

El reparto protagonista está comandado por DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, y Pyper Braun. Mientras que el resto del elenco lo conforman Veronica Falcon, Betty Buckley, Matthew Sato, Suzette Lange y Dane DiLiegro. Imaginary está dirigida por Jeff Wadlow. Este realizador norteamericano en realidad, comenzó su carrera como actor, apareciendo con un pequeño papel en la Pearl Harbour de 2001. Aunque bien pronto dio el salto detrás de las cámaras, debutando en 2005 con Cry Wolf. Su filmografía pronto adquirió un estatus comercial considerable al asumir la realización de Kick-Ass 2: Con un par y consiguió algún fenómeno viral, como Verdad o reto. En los últimos años, su fijación por el campo del miedo se materializó en la dirección de algunos capítulos de Are You Afraid of the Dark?: Curse of the Shadows y con la producción original de Netflix, El espíritu de Bridge Hollow.

Producida por Blumhouse

A pesar de estar filmada bajo de corporaciones como Lions Gate Films o Tower of Babble Entertainment y estar distribuida por Lionsgate, no podríamos entender la existencia de esta película de terror sobre un peluche sin la presencia de Blumhouse Productions.

Fundada por el productor ejecutivo Jason Blum en el año 2.000, Blumhouse es la responsable de alguno de los fenómenos de las películas de miedo más icónicas del último cuarto de siglo. Ahí esta su franquicia de Paranormal Activity, Insidious, Ouija, La purga o La noche de Halloween.

De hecho, en el último año, aparte de Imaginary, el sello ha estrenado No hables con extraños, La piscina y Diabólica. El filme de Wadlow llegó a Prime Video el pasado 29 de noviembre y con poco más de una hora y media de duración, se ha convertido rápidamente en una de las opciones favoritas de los suscriptores de la plataforma derivada de la empresa fundada por Jeff Bezos. No sería extraño, vistos los resultados financieros de esta primera entrega que desde la productora no estén gestionando ya una segunda parte, tal y como tradicionalmente ha hecho siempre la compañía con sus licencias creativas de éxito. mismamente, en 2025 podremos ver The Black Phone 2 y M3GAN 2.0.

Imaginary supone una opción perfecta para todos aquellos espectadores que estos días prefieran darse un descanso de las tan concurridas películas navideñas.