Las joyas ocultas de Amazon Prime Video: las mejores series que debes ver hoy mismo

Aunque Amazon Prime Video ha eliminado alguna de las funcionalidades favoritas de los usuarios, sigue siendo una de las plataformas con mayor variedad de series.

Desde hace unos años Prime Video ha apostado por las producciones propias y, gracias a ello, tiene un catálogo único.

Para que no te pierdas lo mejor de la plataforma, elegimos las cinco series que no te puedes perder y que no encontrarás en Netflix ni en ningún otro sitio.

‘Expatriadas’

Una miniserie dramática basada en la novela The Expatriates y con un reparto coral, que cuenta con Nicole Kidman como nombre más destacado.

Expatriadas sigue la vida de seis mujeres que intentan adaptarse a su vida en una comunidad de expatriados de Hong Kong. En un ambiente así todo es efímero: las amistades son temporales, las familias se rompen y los vínculos se deshacen a cambio de una vida extraordinaria.

‘Bosch’

Puede parecer extraño que una serie policiaca consiga colarse entre las más aclamadas de Amazon Prime Video, pero se trata de una de las producciones más longevas de la plataforma.

Durante seis temporadas Bosch sigue las investigaciones del detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Harry Bosch. La serie y los personajes están inspirados en las novelas del escritor estadounidense Michael Connelly.

‘La rueda del tiempo’

La plataforma tiene dos grandes apuestas en el género de la fantasía épica: una es El señor de los anillos: los anillos de poder y otra es La rueda del tiempo. Curiosamente, son dos de las producciones más caras de la plataforma.

La rueda del tiempo es la menos conocida, pero la de mayor calidad. Narra la historia de Moraine, miembro de una poderosa organización con un poder único que deberá iniciar una aventura para evitar la ruina del mundo.

‘Reina Roja’

La novela de Juan Gómez-Jurado ha sido una de las sensaciones en España y el público reclamaba que tuviera una adaptación a modo de serie.

En 2024 lo consiguieron y pudimos ver a Antonia Scott y a Jon Gutiérrez en acción. La primera temporada sigue los hechos narrados en la novela homónima en la que deben investigar el secuestro de Carla, la hija de un empresario madrileño.

‘Fleabag’

La comedia dramática más famosa de Prime Video y, para muchos, una de las mejores series de la historia.

Escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge sigue la vida de una joven londinense, que pasa por una crisis existencial después de perder a su mejor amiga.