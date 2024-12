El nuevo adelanto de ’28 años después’ nos revela la fecha del primer trailer con un código morse

Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero en la era de las recuelas y de las secuelas tardías, los fans del cine de zombis por fin tienen una continuación para la saga 28 días después. Un título que en 2022 despertó el renacer de un género que permanecía latente desde la época dorada de George A. Romero, el cual obtendría un remake en 2004 de su clásico dirigido por Zack Snyder: El amanecer de los muertos. Pero no sería hasta la serie The Walking Dead en 2010, cuando las hordas de caminantes sin vida adquirieron un protagonismo mayúsculo tanto en la pequeña pantalla como en el celuloide. Ahora, el primer teaser de 28 años después acaba de llegar y en él, se esconde la clave para conocer cuando saldrá a la luz el tráiler inaugural que nos devuelve al mundo creado por Alex Garland, unos 18 años después del filme original que dirigió Danny Boyle.

Un día después de revelar un nuevo y siniestro cartel promocional, Sony ha lanzado un avance igualmente misterioso. 28 años después representa la continuación directa de 28 días después y de 28 semanas después, dirigida en 2007 por el español Juan Carlos Fresnadillo. Lejos de emplear un alarde «marketiniano» de su rodaje, el estudio está siendo extremadamente cauteloso para la tercera entrega. El teaser no revela nada sobre la trama de la cinta. Eso sí, nos presenta toda una serie de imágenes inquietantes y parece revelar uno de los escenarios principales de la historia. Garland ha vuelto a escribir el guion y Boyle ha hecho lo propio, regresando tras las cámaras seis años después de su última producción, Yesterday. Esta podría no ser la única vuelta del británico a uno de sus filmes más elogiados, pues hace poco supimos que se está gestando una Slumdog Millonaire 2 (o quizás una serie). No obstante, Boyle no se ha confirmado en ningún momento como director ni líder del proyecto.

Teaser de ’28 años después’

En medio de varios pitidos con código morse, el teaser de 28 años después revela rápidamente varios símbolos, como señales de contaminación y calaveras rojas que auguran peligro y mortalidad. Del mismo modo se aprecia una isla conectada a tierra por un largo puente, un lugar de partida donde parcialmente se iniciaría o desarrollaría la mayor parte de la trama. El adelanto termina con una toma rápida de un crucifijo y con un zombi clavado en él y una fecha atravesándole la cabeza. Por no llevar, el vídeo publicado en el canal de Youtube no tiene descripción ni nombre y únicamente mantiene un emoticono de un botón de SOS.

Sin embargo, el mayor elemento críptico es el del código morse. Un pitido que pronuncia la misma palabra constantemente a lo largo del vídeo: martes. Es decir que ese próximo día (martes 10 de diciembre) en el calendario recibiremos (por fin) una actualización real que nos revele los primeros datos de la trama de 28 años después. Además de producir el filme, la película volverá a tener a la estrella Cillian Murphy entre el reparto, sin contar al elenco de estrellas que la major ha reunido para la ocasión. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O’Conell, Erin Kellyman y Edvin Ryding complementan el reparto principal.

Una saga fructífera en lo económico

Aparte de convertirse en un universo de culto para los amantes del género, la saga de 28 días después siempre ha sido una IP fructífera para la taquilla. No obtuvo una audiencia millonaria, pero en cambio, la relación entre su inversión presupuestaria y lo recaudado siempre ha representado un crecimiento que implicaba una atención y atractivo real por parte de la comunidad fan.

Con un presupuesto inferior a los 10 millones de dólares, 28 días después obtuvo 85 millones en el box office mundial. 28 semanas después partió de los 15 millones y llegó a recaudar 65 millones de dólares en la cartelera global.

¿De qué trata la nueva entrega?

Sin todavía una sinopsis oficial, Fiennes arrojó algo de luz sobre la historia en una entrevista reciente con IndieWire:

«En Gran Bretaña, desde hace 28 años, se vive una terrible plaga de personas infectadas, violentas y rabiosas, con unas pocas comunidades no infectadas. La historia se centra en un niño que quiere encontrar a un médico que ayude a su madre moribunda. La guía a través de un hermoso paisaje del norte de Inglaterra. Pero, por supuesto, a su alrededor, escondidos en bosques y colinas, están los infectados. Pero encuentra a un médico que es un hombre extraño y raro, pero que en realidad es una fuerza para el bien».

28 años después se estrenará el 20 de junio de 2025.