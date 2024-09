José Coronado, sobre Rodolfo Sancho: «Yo estaría como él, viendo qué hacer con tu hijo y comiendo mierda»

Segundo día del FesTVal 2024 (el festival de televisión más importante de España) en el que ha sido protagonista José Coronado. El actor ha presentado la cuarta y última temporada de Entrevías (Telecinco) y ha reflexionado con la prensa sobre la serie, su profesión, las plataformas de streaming e incluso ha hablado de su compañero de profesión, Rodolfo Sancho, después de que el hijo de éste haya sido condenado a cadena perpetua en Tailandia. Además, en esta segunda jornada del FestVal, laSexta ha emocionado con la presentación de El piano, un programa que cuenta con los cantantes Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika y en el que la música es el lenguaje para contar historias emocionantes. Por otro lado, Alaska tiene un nuevo documental. ¿Era necesario teniendo en cuenta que es una de las personas que más se exponen en este país? ¿Tiene algo nuevo que contar sobre sí misma? Parece ser que sí.

Coronado, la estrella de siempre

El lunes 3 de septiembre se estrenó la cuarta y última temporada de Entrevías en Telecinco (el capítulo cosechó un pobre 8,4% de cuota de pantalla) pero la rueda de prensa de presentación se celebró un día después dentro del marco del FesTVal de Vitoria 2024. Los protagonistas, José Coronado y Luis Zahera defendieron ante los medios una ficción que ha sido todo un fenómeno en Netflix y OKDIARIO pudo charlar con ambos artistas.

Coronado es una de las estrellas españolas que mejor trata a la prensa. Esto lo puede asegurar cualquier periodista que le haya entrevistado. Siempre amable y nunca esquivo, el último ganador del Goya a actor secundario por Cerrar los ojos se despide de Tirso Abantos, su personaje en Entrevías, un hombre chapado a la antigua: «El problema de Tirso es que se ha quedado en el siglo XX y no ha evolucionado, no se ha adaptado al mundo porque no le gusta. Pero si todos hiciéramos así nos íbamos a la mierda. Tenemos muchas veces que tragar», nos ha confesado el actor aunque, eso sí, ha asegurado que su personaje le «cae bien porque lo que le salva son sus principios, su dignidad y el amor por los que quiere de verdad, por su familia. Y para mí eso lo redime de todo lo demás».

«Mediaset abusó de un tipo de televisión que cayó por su propio peso»

Entrevías cosechó muy buenas audiencias en Telecinco durante sus primeras temporadas aunque, cómo hemos apuntado, ahora, no llega ni a los dos dígitos de share. Nada de esto importa puesto que en Netflix es un éxito rotundo aunque Coronado ha querido reflexionar sobre la crisis que está sufriendo actualmente la cadena principal de Mediaset: «Hombre, están ahora pasando por un desierto que tienen que pasar por el abuso del tipo de televisión que han tenido durante quince o veinte años. Cayó por su propio peso y tiene que pasar un tiempo y tienen que pasar un desierto para ofrecer nuevas fórmulas que capten al espectador. Creo que lo están haciendo muy bien y que están haciendo un trabajo espectacular en Mediaset, se están adaptando, pero creo que todavía les queda tiempo, esto no se remonta en dos meses».

También le hemos preguntado sobre la fama y la exposición pública. ¿Cómo lleva José Coronado eso de que le paren por la calle? «A mí siempre me ha tratado la gente con mucho respeto y generalmente me comunica una energía de la que yo me revitalizo. A muchos actores les molesta, y digo: ¿Pero cómo te va a molestar si te están dando una energía preciosa? y estás ganándote un espectador más para tus próximos trabajos?”. A mí nunca me ha molestado el contacto con la gente. Y siempre hay mucho respeto».

«A Rodolfo seguro que le afecta en su carrera lo que ha pasado con su hijo»

Hilando con sus declaraciones, le hemos preguntado también sobre la dualidad entre ser artista y personaje y cómo, a veces, tu vida privada puede pasarte factura en un carrera . Ponemos como ejemplo el caso de Rodolfo Sancho y reflexionamos sobre si perderá trabajos como actor después de que su hijo haya sido condenado por asesinato en Tailandia? Coronado ha respondido que: «Hombre, a Rodolfo seguro que le afectará, pero eso son palabras mayores, es algo que se sale.. yo he trabajado con él y pobrecito mío, la que debe estar pasando. Yo creo que depende de lo que tú des. Mi vida privada es mía y la gente no sabe con quién duermo, con quién dejo de dormir. Si lo saben es por otros, no por mí. Yo nunca hablo de mi vida privada, eso lo intento mantener para mi familia o mis amigos, lo comparto con la gente que me quiere. Y como nunca me he prestado a hablar de ello, pues creo que tengo mi vida privada muy resguardada. Yo no tengo a gente que me siga y me espere en la puerta, porque no les intereso porque no les doy ni esto. Mi vida privada es mía. Pero lo de Rodolfo es un caso aparte. Yo estaría como él, viendo qué puedes hacer con tu hijo y comiendo mierda. El pobre lo debe estar pasando fatal».

Resumen de la segunda jornada del FesTVal 2024

‘El piano’: la propuesta lacrimógena de laSexta

LaSexta ha presentado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz El Piano, su nuevo programa de entretenimiento que estrenará muy pronto en prime time. El formato internacional, éxito en Reino unido en Channel 4, será adaptado por la cadena del grupo Atresmedia en colaboración con Fremantle España y estará presentado por Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika serán los jueces que tratarán de buscar al mejor pianista aficionado y que han apoyado con su presencia la presentación de la capital alavesa.

El programa recorre distintos espacios emblemáticos e invita a artistas aficionados a sentarse en pianos públicos, delante de la gente, y sorprender con su talento y sus historias. Lo que ellos no saben es que sus actuaciones están siendo seguidas, en secreto, por dos aclamados pianistas que observan su destreza desde muy cerca, en una habitación oculta.

Al final de cada episodio y de estas audiciones, los participantes son citados en un mismo lugar y allí descubrirán quiénes son los aclamados pianistas profesionales. Tras ver cómo tocan el piano, serán ellos mismos los que les expliquen qué buscan y anunciarán quién es el ganador del episodio. Será un momento de celebración y alegría puesto que, además, podrán tocar el piano juntos.

Durante la rueda de prensa se han emitido diez minutos del programa y no hemos sido pocos los que nos hemos emocionado. De verdad que tiene muy buena pinta.

Alaska tiene otro documental

¿Qué más puede contar Alaska sobre su vida que ya no sepamos? La cantante, junto con su marido Mario Vaquerizo, es de las personas que más se exponen mediáticamente en nuestro país. Ya tuvo un docu reality en MTV, además de la infinidad de programas en los que colabora y de las cientos de entrevistas que ha concedido. Sin embargo, Alaska Revelada, la serie documental que Movistar + estrenará el próximo mes de diciembre, nace con una intención más intimista, la de narrar la vida de esta diva de la cultura pop nacional de manera diferente.

Rodado durante 4 meses en más de 30 localizaciones entre Madrid y México, Alaska Revelada, cuenta con el exclusivo testimonio de la cantante, su círculo más íntimo -entre los que se encuentran su madre América, su marido Mario Vaquerizo, Nacho Canut o Bibiana Fernández- y perfila el retrato más íntimo y desconocido de la artista. Compañeros de profesión y celebridades del mundo de la cultura, el espectáculo, o el periodismo como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara, Federico Jiménez Losantos y Carlos Jean, entre otros, ofrecerán también su particular visión sobre la icónica artista.

Además, tal y como ha relatado en la rueda de prensa Pite Piñas, directora de la serie documental: «Tenía dudas de cómo afrontar el documental. El punto de partida, al tener las primeras conversaciones con Alaska estaba claro y la serie documental se construye en torno a un tríptico: salud, dinero y amor».