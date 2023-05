«Solo son un par de tetas»: Ruth Lorenzo habla por primera vez tras salir a la luz su rara enfermedad

Ruth Lorenzo se ha convertido en noticia en las últimas horas después de que se conociese la extraña enfermedad que padece desde hace años y de la que hasta ahora no había hablado. Tras el revuelo, la cantante ha querido salir al paso de todas las informaciones que han salido sobre ella.

Hace unos días se publicaba una entrevista en la que la murciana contaba que sufre hipertrofia mamaria, es decir, un crecimiento constante del pecho debido a que es más sensible a las hormonas femeninas. Debido a los problemas de espalda que esto puede llegar a producirle ha tenido que pasar por el quirófano en dos ocasiones: «Lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completa para evitar seguir operándome».

En esta entrevista concedida a un documental para Freeda doc, explicó que desde que era adolescente sufre este problema: «Me creció tan rápido, de estar plana a, de repente… los niños pensaban que me ponía calcetines. No te da tiempo mentalmente a desarrollarte para comprender lo que te está pasando en el cuerpo, se desarrolla antes que tu mente».

Aunque su entrevista llamó la atención, todo explotó cuando Sálvame se hizo eco de la noticia ante millones de espectadores. Desde ese momento Ruth Lorenzo pasó a ser noticia, algo que no parece haberle gustado y por eso ha querido hablar.

«Ante el aluvión de llamadas, e interés de múltiples medios de comunicación, a mí y a mi equipo os dejo este mensaje», anunciaba en sus redes sociales para publicar un vídeo.

La cantante se queja de que los medios pongan el foco en esta enfermedad y no hablen de su música: «Tengo música en la calle». Su vídeo terminaba con un contundente mensaje: «Por favor, normalicemos el cuerpo de la mujer. Normalicemos a la mujer real… y que no es tan importante, que solo son un par de tetas».

A continuación puedes ver el vídeo completo que Ruth Lorenzo ha compartido en su cuenta de Twitter.