Alaska confiesa en ‘El Hormiguero’ sobre la enfermedad que padeció y que le afectó a la voz

Desde el pasado año 2006 que dio comienzo El Hormiguero son muchas las celebridades que han acudido al programa a ser entrevistado por Pablo Motos en uno de los programas más vistos de nuestro país. En esta ocasión, el pasado jueves 2 de mayo acudió al programa Alaska, que ha ido a hablar de su experiencia como actriz de doblaje en la nueva película de Garfield, que se estrenó el pasado miércoles 1 de mayo.

Y es que en esta película Alaska le ha dado voz al personaje de Jinx, a quien ha definido un poco: «Jinx es una gata que ha tenido sus problemas y lo basa todo en la venganza, mala decisión por su parte. En esta película se explica el inicio de Garfield, se explica de dónde viene, como acaba viviendo con Jon y sus asuntos familiares».

Alaska le ha dado voz a la gata Jinx, una de las protagonistas de la película ‘Garfield’ #AlaskaEH pic.twitter.com/aouqOEkyV0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2024

Además ha añadido que tiene un amor prohibido con los gatos, algo que le causó una enfermedad que le afectó a su voz: «Curiosamente, los gatos me vuelven loca, pero soy alérgica. Todo empezó cuando tenía siete animales en casa y fue de un día para otro, tuve una rinitis brutal durante años que me afectó a la voz».

De hecho, tiene su galería llena de estos animales, ya que en su reciente viaje a la capital de Grecia fue lo único que fotografió, ya que «como ya he ido varias veces y he visto todo, me sé las vitrinas de los museos, me dediqué a hacer fotos a gatos, fue mi arqueología particular». Aunque estos felinos sean una de sus pasiones, la cantante de A Quién Le Importa ha adquirido otra nueva obsesión: «Me han dicho que tienes una nueva pasión, las pelucas», le preguntó el presentador. Alaska le explicó que «es que soy rubia con el pelo rizado, y me gustaría ser morena con el pelo liso».

Alaska entra en el Club Infinity de El Hormiguero #AlaskaEH pic.twitter.com/U4P3XEpRml — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2024

Además de celebrar las 20 visitas de la cantante a El Hormiguero haciéndola miembro del Club Infinity del programa, del cual solo es miembro las celebridades que han visitado el programa una cuantiosa cantidad de veces, también hablaron de su relación con Mario Vaquerizo, con el que está a punto de celebrar sus 25 años de pareja. El presentador quiso pedirle algún truco del triunfo de su romance.

«Mario Vaquerizo y tú vais a cumplir 25 años de relación, ¿nos puedes dar algún secreto?», le decía el presentador a Alaska. «Nosotros tenemos la suerte de ser muy distintos a la hora de afrontar un conflicto», explicó la artista. «Mario lo suelta todo de golpe, te lo repite varias veces y al momento se queda tan a gusto. Yo, sin embargo, sé que después de un conflicto tengo cuatro días por delante de enfado», confesaba la cantante.