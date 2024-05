‘El Hormiguero’ termina la semana con una de las cantantes más queridas como invitada

El Hormiguero ha sido de los programas que no ha descansado con motivo del día 1 de mayo y tampoco pararán hoy, 2 de mayo, día festivo en Madrid, ciudad en la que se encuentra su equipo. Para esta noche de jueves Pablo Motos se sentará junto a una de las cantantes más míticas del pop español.

Alaska vuelve al programa mucho tiempo después de haber pasado por él para hablar de su música con el grupo Fangoria, pero esta vez no lo hará para hablar de sus canciones. La mexicana se ha atrevido a entrar en el mundo del doblaje gracias a la película Garfield, donde pone voz al personaje de Jinx, y que se podrá ver en cines desde el día 1 de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

En sus últimas visitas al programa ha tenido que hacer frente a los rumores que hay sobre su matrimonio y las crisis con Mario Vaquerizo de las que se habla cada cierto tiempo. En 2022 apareció muy cansada de tener que desmentir una mentira que lanzó un tiktoker y que comenzó a correr por las redes sociales sin que nadie pudiera frenarla.

Alaska desveló todas sus operaciones en una visita a El Hormiguero

La cantante siempre ha sido una gran defensora de los retoques estéticos y de pasar por el quirófano si así se decide por culpa de complejos. En marzo de 2022 no dudó en contar con detalles su retoques: «Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré».

Además, trató de quitarle drama a este tipo de intervenciones al hablar de que las secuelas no fueron especialmente dolorosas: «No recuerdo especialmente dolores ni molestias. Y eso que mi umbral del dolor es muy bajo».

También opinó sobre la gente prefiere ocultar estos retoques y que los niegan en todo momento: «Yo creo que la mayoría no admite haberse operado porque, igual que trabajar el cuerpo en los 80, el culturismo y eso, estaba mal visto».

«En la humanidad siempre ha habido un problema con la artificialidad, no comprendemos que somos artificiales desde el primer momento. Somos lo que somos porque nos vestimos, porque nos adornamos… Y eso es artificial porque es reprogramar lo que somos. Y la cirugía estética es lo último», remató.

Esta noche volverá al plató de El Hormiguero y podrá actualizar a los espectadores sí se ha sometido a alguna operación más en los últimos tiempos.