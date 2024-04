Rels B se sincera en ‘El Hormiguero’: «Me compré un Ferrari, lo conduje tres veces y lo vendí»

Rels B ha debutado como invitado de un programa como El Hormiguero sentándose con Pablo Motos para hablar de su nuevo disco, titulado A new star is born (1993). El rapero del momento en nuestro país, que también es una estrella fuera de nuestras fronteras, ha sufrido las consecuencias de la fama.

Pese a que es una auténtica estrella musical y que ha conseguido cumplir el sueño de cualquier artista, lo cierto es que la fama no es algo que le guste. El cantante ha dejado claro en toda la entrevista que es una persona tímida a la que cantar antes 60.000 personas le impone mucho.

Precisamente sus ganas de pasar desapercibido provocaron que uno de sus caprichos se volviese un regalo envenenado. Uno de sus sueños era tener un Ferrari, algo que pudo cumplir hace no mucho, pero que a los pocos segundos se volvió una pesadilla.

«Me subo en la primera recta, me paro en el primer semáforo y gente grabándome el coche», fue lo primero que le pasó. «Dije: ‘ay, si ya tengo problemas con esto de ser famoso, ahora con el reclamo del Ferrari es doble’. No lo había pensado», ha reconocido.

Lo que nadie esperaba es que tomase una decisión drástica tras este momento incómodo: «A la mierda el Ferrari y ahora voy en Mini». Preguntando por cuántas veces lo llegó a utilizar, el invitado de El Hormiguero ha reconocido que sacó «tres veces o cuatro… no me gustaba» y que después lo terminó vendiendo. Con su nuevo coche, mucho más discreto, está encantando porque gasta menos gasolina y no llama la atención em la calle.

Rels B llegó a la música gracias a la crisis

Aunque ahora es una auténtica estrella con giras por países de toda América ante miles de personas en cada show, lo cierto es que hace unos años su vida era muy distinta. Tal y como ha recordado con Pablo Motos, en los peores años de la crisis trabajaba en lo que le salía y cobraba entre dos y tres euros la hora, muy por debajo de lo que está ganando ahora.

Fue en los peores años, entre 2008 y 2012, cuando comenzó a subir sus canciones a YouTube, aunque durante mucho tiempo apenas ganaba 100 euros al mes. Su forma de pensar cambió cuando un mes le pagaron 400 euros, momento en el que pensó que debía dejarlo todo y dedicarse por completo a la música, necesitando ayuda de sus amigos, familiares y recortar mucho los gastos «comiendo solo arroz durante un mes».

Pese a los millones de fans y los números de infarto, Rels B sigue siendo un chico de barrio que solo quiere cumplir sueños y tener algunos detalles con su familia. Además de lo ya comentado con el Ferrari, su último capricho ha sido programar dos conciertos en Estados Unidos solo para que su madre pueda viajar hasta allí con él y verle cantar en directo en lugares muy especiales.

4 de mayo: Salamanca (Negrita Music Festival)

11 de mayo: Almería (Solazo Fest)

23 de mayo: Nueva York – EE. UU. (Brooklyn Paramount)

25 de mayo: Chicago – EE. UU. (Festival Sueños)

31 de mayo: Barcelona (Primavera Sound)

1 de junio: Santiago de Compostela (O Son Do Camiño)

13… — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 29, 2024

«He querido hacer un concierto allí porque mi madre no conocía la ciudad. Quiero ver su cara mirando los rascacielos», ha confesado emocionado. El 23 de mayo cantará en Nueva York, mientras que el 25 del mismo mes lo hará en Chicago, una oportunidad única para sus seguidores.