Mario Vaquerizo se harta y habla claro sobre los rumores de su divorcio con Alaska

Mario Vaquerizo está cansado de escuchar siempre los mismos rumores y ha dado un golpe en la mesa para aclarar en qué punto se encuentra su relación con Alaska. El artista ganó mucha popularidad a raíz del reality que protagonizó en MTV. Se ha convertido en un ídolo para gran parte de los espectadores y quiere que todo el mundo sepa la verdad. El 10 de junio de 1999 se casó con Alaska, así que dentro de muy poco celebrarán su aniversario y eso es lo único que le importa. Desmiente que estén en crisis y promete que en ningún momento han pensado en divorciarse, por mucho que algunos medios insistan en lo contrario.

Los rumores comenzaron hace un año, cuando un usuario de la red social TikTok publicó un vídeo asegurando que Mario Vaquerizo y su mujer se habían separado en secreto. Algunos medios dieron por buena esta información sin llamar al cantante, por eso la noticia dio la vuelta al país. Alaska lo explicó todo para que sus fans se quedasen tranquilos, pero cada cierto tiempo se reactivan los rumores. Ahora ha sido Mario, quien trabaja de colaborador en el programa ‘TardeAR’, el que ha hablado claro.

«De mí han dicho muchas cosas que no son ciertas, desde que soy maricón a mi ruptura con mi mujer. Todo es mentira. El próximo 10 de junio, Olvi y yo celebraremos nuestras bodas de plata, llevamos juntos veinticinco años y somos muy felices. No entiendo que se inventen esos rumores», ha declarado recientemente. Lo que más le molesta es que siempre está dispuesto a hablar con los medios, por eso no comprende que ciertos periodistas no se hayan puesto en contacto con él antes de publicar su falsa ruptura.

Mario Vaquerizo habla de las infidelidades

Alaska y Mario han participado en multitud de proyectos juntos porque forman un equipo estupendo. En una ocasión protagonizaron una obra de teatro y durante una de las entrevistas de promoción desvelaron que en el pasado sí tuvieron una crisis. Afortunadamente todo se solucionó y el problema no fue a más. Lo contaron para que los espectadores se dieran cuenta de que eran un matrimonio normal. Pero, ¿qué sucedió?

Tal y como contó Alaska, Mario Vaquerizo desapareció durante una fiesta y estuvo mucho tiempo sin saber nada de él. Llamó muy preocupada a varios amigos que tienen en común, pero nadie sabía dónde estaba. Cuando apareció tuvieron una charla y la cantante le hizo saber que no podía seguir así. No era justo que preocupase a sus seres queridos de forma gratuita. Vaquerizo aprendió la lección y desde entonces no lo ha vuelto a hacer.

El tertuliano de ‘TardeAR’ asegura que el único motivo por el que rompería su relación con Alaska es una infidelidad. «Yo no perdonaría una infidelidad, si mi mujer me fuera infiel y me dejara, la venganza de Shakira contra Piqué se quedaría corta. Yo me porto muy bien en mi relación de pareja y si me deja por otro, solo habría una culpable», ha comentado.

La versión de Alaska

Alaska participó en ‘El Hormiguero’ en mitad de esta tormenta y aclaró que su matrimonio con Mario Vaquerizo era completamente sano. Cada uno tiene su propio espacio, hacen cosas distintas y tienen amigos diferentes, aunque en determinados momentos comparten situaciones y experiencias. La artista dejó claro que no tienen ningún «truco» para llevar tantos años juntos, simplemente solucionan los problemas desde el primer momento y se respetan el uno al otro.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, nuestra invitada infinity, ¡Alaska! #AlaskaEH pic.twitter.com/GiBLCqigey — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 2, 2024

«Hay parcelas que son íntimas, incluso en una relación amorosa. Cada uno necesita sus cosas y hay que respetarlo mucho», comentó delante de Pablo Motos. Olvido, como se llama realmente, cree que hay mucha gente equivocada. Es cierto que trabaja bastante con Mario Vaquerizo, pero cuando terminan cada uno tiene sus propios proyectos y eso no quiere decir que se quieran menos o que no quieran pasar tiempo juntos, al contrario.

Las polémicas de Vaquerizo

Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Alaska está al lado de Mario en sus peores momentos y le apoya siempre que se genera alguna polémica. El cantante ha reflexionado mucho sobre esto en los últimos tiempos. Ese protagonista de una película llamada ‘La reina del convento’ donde se mete en la piel de una mujer y a raíz de esto ha reflexionado sobre la repercusión de sus actos.

«La autocensura hace que dejes de ser tú mismo. Hay momentos en los que pienso en ello y luego digo, a tomar por culo, no. No creo que ofenda a nadie dando mi opinión. Cuando yo dije lo de la contaminación es porque es normal que haya contaminación. No podemos volver a la máquina de vapor. Entiendo que haya contaminación en las ciudades, pero a título personal no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Irme de la Gran Vía a Vicálvaro en bicicleta? No quiero». Lo único que le importa es lo que piensen sus amigos y su mujer, que son los que le conocen realmente. Por eso ha dejado de importarle que digan que se ha separado o que duden de su orientación sexual.