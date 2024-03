La confesión más bestia de Mario Vaquerizo que ha desatado la polémica

Mario Vaquerizo tiene 49 años y lleva mucho tiempo entreteniendo a los espectadores con su talento. Protagoniza espectáculos en los mejores escenarios, participa en los programas más famosos y se sienta hablar con los rostros del momento. En los últimos días le ha dado una entrevista a la diseñadora Vicky Martín Berrocal y ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a nadie. La sinceridad del marido de Alaska le ha abierto muchas puertas y le ha ayudado a convertirse en un famoso muy cotizado, pero ¿qué precio ha tenido que pagar por todo esto? Ha reconocido que tiene muchos detractores, pero afortunadamente también hay mucha gente dispuesta a aplaudir sus movimientos.

Mario Vaquerizo considera que lo más importante es mirar al futuro con optimismo. Admite que hay algo a lo que está enganchado y no le tiembla el pulso a la hora de reconocerlo, pero siempre se ha tomado la vida con humor y esto le ha ayudado a superar muchos golpes. No podemos perder de vista que la familia Vaquerizo tuvo un problema bastante serio hace unos años. Mario perdió a su hermano Ángel a raíz de un accidente de tráfico. El artista insiste en que todos los días se acuerda de su compañero porque tenían una relación especial. Les costó mucho encontrar las cosas que tenían en común porque aparentemente eran muy distintos, pero en realidad compartían las mismas aficiones.

El vocalista de Nancys Rubias no tiene ningún problema en asumir que está enganchado a la cirugía estética. Cuando era más joven se puso en manos de los especialistas para someterse a una intervención y a partir de ese momento recurre a la ciencia siempre que lo considera oportuno. «Me veo más guapo ahora, con 66 kilos, que con 80. Me hace sentir bien a mí. Me gusta la delgadez extrema», le ha explicado a Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con’. Y añade: «Estoy a favor de su avance. Con 30 años me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo».

Mario Vaquerizo abre su corazón

El cantante se define como «un hombre que ha sido fiel a sí mismo y sincero consigo mismo». Esa es la razón por la que siempre ha seguido sus propias normas y jamás se ha planteado cambiar sus costumbres. Entiende perfectamente que haya gente que considere que está demasiado delgado, pero recuerda que él nunca se ha metido con el físico de nadie y pide libertad para actuar como considere oportuno en cada momento. «Tengo una dieta equilibrada, pero me gusta más. Estoy a favor del avance, de la cirugía estética. Yo, con 30 años, me hice la primera liposucción. Me cuido mucho. Estoy enganchado a las endorfinas. Soy muy adictivo», declara en un ataque de sinceridad.

Mario ha abierto su corazón y ha hablado más claro que nunca sobre la pérdida de su hermano. Para él fue un golpe bastante duro y entiende perfectamente que sus padres todavía deban sanar muchas heridas. «Éramos totalmente diferentes. Yo, cuando era pequeño era súper tímido. Y mi hermano era el gamberrote», empieza diciendo para explicar su relación con Ángel. «Después se cambiaron los papeles. Los tres últimos años fue de unirnos. Hubo un tiempo que no compartíamos nada. Empezamos a compartir cuando yo me caso con Alaska. Se fue en el mejor momento, porque estábamos muy unidos».

A pesar de que pueda parecer lo contrario, Vaquerizo también ha tenido que superar circunstancias bastante complejas, pero ahora se encuentra en un buen momento. Por eso admite que tiene miedo a la muerte. No quiere perderse nada. «Me da miedo morirme en vida. Pido que no me entere, que no tenga que pasar por un proceso de enfermedad».

Su relación secreta con Alaska

Ha llegado a grabar su propio reality, pero todavía hay muchas cosas que no se conocen de él. Mario Vaquerizo ha puesto las cartas encima de la mesa y ha desvelado cómo empezó su relación con Alaska. Según su propio relato, se enamoró de la cantante cuando esta mantenía una relación con otra persona, por eso estuvieron un tiempo viviendo el romance en secreto.

«Olvido en ese momento estaba en otra relación, no se podía decir nada. Nos veíamos a escondidas. Yo no lo quería decir, pero las madres son muy listas. Ya después, cuando me iba a casar en Las Vegas, llevaba con Olvido seis meses y decidimos irnos sin decírselo a nadie, porque era el momento de los dos».

Por aquel entonces Alaska ya era una artista muy cotizada y Mario no quería que sus padres descubrieran que estaba saliendo con ella. Pero Terelu Campos dio la noticia en el programa que presentaba. «Mi madre se enteró por Terelu que me había casado con Alaska», ha declarado el cantante. Después ha reconocido que para él el sexo ocupa un papel importante, aunque tampoco está obsesionado con el tema. «El sexo lo contemplas de otra manera, con mayor tranquilidad y serenidad. Pero sigue existiendo. Lo que salva es que haya atracción».