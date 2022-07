Todo lo que se sabe de la tragedia que arrebató la vida al hermano de Mario Vaquerizo

La frescura, gracia y sinceridad de Mario Vaquerizo ha sacado más de una sonrisa a través de la pequeña pantalla a muchos. Sin duda, sus apariciones son más que esperadas por sus seguidores y es que las risas están aseguradas. Eso sí, no todo han sido flores en la vida de Mario Vaquerizo, una de las tragedias que marcó su vida fue la prematura muerte de su hermano.

Si bien es cierto que su personaje en televisión destaca por su alegría, positividad y una rebosante energía que gusta a muchos, la vida no siempre ha sido fácil para Vaquerizo. Ya en su infancia tuvo que luchar contra una sociedad muy estigmatizada, por suerte, parece que su familia siempre lo apoyo para continuar adelante. Ha tenido que pasar por momentos complicados, entre ellos, la pérdida de su hermano en un trágico accidente.

El 8 de agosto está señalado como una desoladora fecha para la familia de Mario Vaquerizo. Pues en esa fecha su hermano perdió la vida con apenas 32 años en un trágico accidente en carretera, este conducía su moto cuando fue arrollado por una ambulancia.

«Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid, y la putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia» contaba Mario en el programa de Bertín Osborne, En la tuya o en la mía, once años después de la tragedia.

Esta era la primera gran pérdida de un ser querido de Mario Vaquerizo, además, este confesaba no haber tenido la ocasión de despedirse, una situación que lo llevó a vivir uno de los peores episodios de su vida. En el mismo programa, él confesaba que «Un día, por la noche, mi hermano se despidió de mí. No le vi, simplemente noté que me abrazaba». Sin duda, los tres hermanos, junto con Marta Vaquerizo, compartían una bonita relación que se vio quebrada antes de tiempo.

Mario y Marta Vaquerizo, recuerdan a su hermano en redes sociales

Ambos, tanto Mario como Marta Vaquerizo, aprovechan sus redes sociales para dedicarle palabras llenas de sentimiento a su hermano. Muestras de amor protagonizadas por tiernas fotografías llenas de nostalgia para la familia. Los hermanos confiesan echar de menos a su hermano y su hermana, incluso comentó que a Mario lo que costó mucho tiempo volver a sonreír.

Un duro golpe del que la familia se recuperó con el tiempo, pero con una falta que siempre van a notar. Una vez más Mario Vaquerizo demostraba su endereza, mostrando su lado más positivo frente a la fama y las cámaras que siempre le han acompañado. Seguro que la mujer de Mario supuso un gran apoyo frente a la tragedia, incluso ella quiso homenajear a Ángel en sus redes sociales, dedicándole unas sencillas pero tiernas palabras «Un año más sin Ángel. Recordándote cada día».