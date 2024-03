Ruth Lorenzo comparte su opinión de ‘Zorra’ de Nebulossa: «Vocalmente, está floja»

Ya ha pasado un poco más de un mes desde que tuvo lugar la final de Benidorm Fest 2024 en el que se eligió el tema de Nebulossa, Zorra, para representarnos en Malmö en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024. La victoria de esta canción para nuestra representación en el festival ha dado mucho de lo que hablar este último mes. Ruth Lorenzo ha querido compartir su opinión acerca de la canción a tan solo dos meses de la celebración del festival eurovisivo.

«A mí la canción me gusta. Vocalmente, está floja, entonces tiene que centrarse en eso porque en Eurovisión la gran mayoría de artistas que se suben al escenario tienen un registro vocal importantísimo. No puedes basar tu canción solo en un mensaje y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía», declaraba acerca del tema de Nebulossa, que se hizo con la victoria el festival en el que ella fue presentadora. Sin embargo, en esta entrega de Ballantine’s Stay True Records, la murciana ha recalcado que es una canción muy «honesta».

Tras su papel como presentadora del Benidorm Fest 2024, la cantante murciana está preparando sus nuevos proyectos, como su nuevo single que ha calificado como «muy rockero»: «Lo que quiero conseguir con este disco es una manera de grabar como se hacía antes (…) Vamos a grabar en cinta». Además, ha confesado que ha querido juntar dos lugares a los que guarda mucho amor para este proyecto: «Todo el trabajo de composición lo estoy haciendo con un letrista en Murcia de Los Ángeles y componiendo con la banda y Londres vamos a grabar», contaba en el podcast de Ballantine’s Stay True Records.

El nuevo proyecto musical de Ruth Lorenzo

«Comentaba con @joeperezorive que quiero que el disco nuevo esté vivo. No me importa que sea imperfecto, pero quiero que esté vivo. Por eso, nos iremos a Londres a grabarlo en cinta como todos esos discos del pasado que me hicieron enamorarme de la música», escribía la cantante en una publicación de Instagram. Y es que ha querido realizar este álbum de la forma en la que se hacían antes para volver a los inicios de su amor por la música.

Ruth Lorenzo también ha hablado de cómo es la producción de su próximo single: «Es acto de mi alma. Es muy guay porque hay grandes rif de guitarras (…) pero hay grandes momentos de respirar con buenos órganos. Entonces hay un poco momento de todo».

En el podcast ha querido darle un consejo a los artistas emergentes: «Tienen que tener un buen abogado que no trabaje para discográficas, sino que trabaje para el artista». Aún así, ella siempre ha sabido llevar su carrera con fuerza y con sus deseos por delante: «Lo que yo decidí hacer fue tomar las riendas. ¿No puedo hacer esto? Hago un concierto. ¿Que se me demanda? No me importa, demandadme», contaba en la entrevista.