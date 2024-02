Así es ‘Zorra’, la canción ganadora del Benidorm Fest interpretada por Nebulossa

Zorra, la canción interpretada por Nebulossa ha ganado la gran final del Benidorm Fest 2024 y será la representante de España en el festival de Eurovisión 2024 que se celebrará en Malmö, Suecia.

No partía de las favoritas, pero Nebulossa, el dúo formado por María Bas y Mark Dasousa, ha conquistado al público de la final del Benidorm Fest y a los espectadores, que le han otorgado la mayor puntuación en el televoto sellando así su victoria y, por lo tanto, su actuación en Eurovisión 2024 que se celebrará el próximo mes de mayo en Malmö.

La actuación de Nebulossa en el Palacio de los Deportes de Benidorm y la reacción del público hacía presagiar que esta iba a ser una canción que no iba a pasar desapercibida. Los presentes en la final del Benidorm Fest 2024 se sabían cada palabra de la letra de Zorra y la conexión entre el dúo y el público ha sido más que evidente.

Letra de ‘Zorra’, la canción de Nebulossa

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Zorra

Ya sé que soy solo una zorra

Que mi pasado te devora

Ya sé que soy la oveja negra

La incomprendida, la de piedra

Ya sé que no soy quien tú quieres (lo sé)

Entiendo que te desespere (lo sé)

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Si salgo sola soy la zorra

Si me divierto la más zorra

Si alargo y se me hace de día

Soy más zorra todavía

Cuando consigo lo que quiero (zorra zorra)

Jamás es porque lo merezco (zorra zorra)

Y aunque me esté comiendo el mundo

No se valora ni un segundo

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento (zorra, zorra)

Reconstruida por dentro (zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que ya no le va mal

(Zorra, zorra, zorra)

A la que todo le da igual

Lapídame si ya total

Soy una zorra de postal

Yo soy una mujer real

(Zorra, zorra, zorra)

Y si me pongo visceral

(Zorra, zorra, zorra)

De zorra pasaré a chacal

Te habrás metido en un zarzal

Soy una zorra de postal

Zorra, zorra

Estoy en un buen momento

Solo era cuestión de tiempo

Voy a salir a la calle a gritar lo que siento

A los cuatro vientos

Estoy en un buen momento

(Zorra, zorra, zorra)

Reconstruida por dentro

(Zorra, zorra, zorra)

Y esa zorra que tanto temías se fue empoderando

Y ahora es una zorra de postal

Vídeo de ‘Zorra’ la canción ganadora del Benidorm Fest 2024

De dónde son Nebulossa

Nebulossa nació en Alicante en el año 2018, pero esta no es la primera vez que intentan ir a Eurovisión. Los intérpretes de Zorra compitieron en el año 2022 en Una voce per San Marino, el programa homólogo del Benidorm Fest que elige el representante de San Marino para Eurovisión, y lo hicieron con el tema Glam con el que se quedaron muy cerca de la final. Pero hoy han conseguido lo que no lograron hace dos años y el próximo mes de mayo estarán en Suecia representando a España ante Europa.

Quiénes son Nebulossa

Para muchos eran desconocidos, pero a partir de hoy el rumbo de su vida ha cambiado por completo. Nebulossa lo forma un matrimonio tal y como explicaba Mark Dasousa: «Llevamos 20 años como pareja, somos marido y mujer, tenemos dos hijos y una perra».

María Bas, de 55 años, y Mark Dasousa de 47, son dos peluqueros de Ondara que sienten una gran pasión por la música. Tienen un estudio de grabación y llevan años tratando de abrirse camino en el mundo de la música y lo han conseguido por todo lo alto. Nebulossa, con su canción Zorra, serán los encargados de representar a España en Eurovisión con una provocativa y reivindicativa actuación.