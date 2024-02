Los mejores memes de la final del Benidorm Fest 2024

Este sábado 3 de febrero, los más fieles seguidores del Festival de Eurovisión en nuestro país pudieron disfrutar de la Gran Final del Benidorm Fest 2024. Por lo tanto, pudimos conocer el nombre de la persona que recogió el testigo de Blanca Paloma al hacerse con la victoria del certamen musical alicantino. ¡Y fue muy merecido! Nebulossa ha ganado la final del Benidorm Fest 2024 y su canción Zorra ha sido la elegida para representar a España en Eurovisión.

Como era de esperar y suele ser habitual, la Gran Final de Benidorm Fest 2024 se ha convertido en algo tremendamente comentado en redes sociales. Y es que los usuarios, a través de mensajes en X (antes Twitter), no tardan en dar a conocer su opinión sobre todas y cada una de las propuestas musicales.

Y, sobre todo, de sus puestas en escena. Ya lo hicieron en las dos semifinales del Benidorm Fest 2024 por lo que, como no podía ser de otra manera, no iban a quedarse atrás en la Gran Final. Una vez más, hemos podido ser testigos del ingenio de los espectadores del certamen musical. ¡Jamás dejan de sorprendernos!

Otra vez Abraham Mateo? #BenidormFestFinal pic.twitter.com/lihNRIBrUT

— ღ Show Must Go On (@RobynRih_) February 3, 2024