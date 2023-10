Luis Zahera y Alberto Núñez Feijóo: el sorprendente e inesperado vínculo que les une

Alberto Núñez Feijóo y Luis Zahera son dos de los personajes más destacados del star system español, pero más allá de su pronunciado acento gallego, sobre todo en el caso del actor, no se les asemeja parentesco. Sin embargo, ambos tienen una relación constatada y que muy pocos esperan, salvo los más atentos a la pequeña pantalla. ¿De qué se conocen Luis Zahera y Feijóo y qué opinan el uno del otro?

Coincidiendo con la presentación de la tercera temporada de Entrevías, una de las series de éxito de la televisión en abierto en España, Luis Zahera compareció en la cadena que emite la ficción, Telecinco, y repasó la actualidad y sus proyectos personales en el programa matinal de la cadena, Vamos a Ver. Como siempre, Zahera dejó titulares frescos y contundentes, como se asocia con su personalidad.

El programa presentado por el reputado periodista, Joaquín Prat, ha sido el que ha tenido la oportunidad de contar con Luis Zahera, quien en la serie Entrevías da vida al protagonista, Ezequiel. Muy simpático, como habitúa en sus comparecencias, tras hablar de la serie, Zahera ha aceptado el cambio de rumbo propuesto por el presentador, que le preguntó por Alberto Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular, candidato a la presidencia del Gobierno y paisano del actor de Vivir sin Permiso o As Bestas, entre otras ficciones de televisión y cine español.

Luis Zahera opina sobre Feijóo

«¿Qué tal tu relación con el líder de la oposición o el futuro líder de la oposición?», había preguntado el presentador, Joaquín Prat, al actor gallego, de forma directa y sin titubeos. Con una sonrisa y suma naturalidad, Luis Zahera respondía también sin dudar. «Bien, bien», contestaría el intérprete, ganador del Goya en 2019 y 2023, en primer lugar.

«Últimamente no nos mensajeamos mucho porque está con mucho lío, yo respeto su silencio. Le mandé un par de mensajitos, pero no pudo ser y nada», ironizaba Zahera, con su popular acento gallego. «Pero sí, muy bien, me llevo muy bien con Alberto e intento llevarme muy bien con todo el mundo. Yo le llamo Alberto», añadía el actor, sobre su compatriota gallego.

¿De qué se conocen Zahera y Feijóo?

La relación personal de Luis Zahera y Alberto Núñez Feijóo surgió en el año 2019, cuando ambos fueron convocados para grabar una felicitación de Navidad. Ambos son dos de las caras visibles de la comunidad autónoma situada al noroeste de la Península Ibérica y accedieron a colaborar, demostrando un gran entendimiento en el anuncio.

En aquella publicidad, Zahera aparecía caracterizado como Núñez Feijóo, actual líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, y se filtraría que los dos mantenían una muy buena relación, algo por lo que fueron criticados a través de las redes sociales. Pese a que el vínculo de Luis Zahera se daría con la izquierda, al menos según los internautas, por formación profesional, este nunca ha escondido que mantiene buen trato con Feijóo.

«Su entorno me llamó unas navidades para hacer una felicitación en Galicia. Entonces felicitamos los dos la navidad y jugamos a que éramos hermanos. Estamos los dos en la ciudad de la cultura y somos muy parecidos y desde aquella mantenemos una relación por WhatsApp y nos comunicamos y bien», había comentado anteriormente Zahera sobre Feijóo.