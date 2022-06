La inesperada película de terror con Winnie the Pooh

Los derechos sobre el libro infantil Winnie the Pooh ya son de dominio público. Por tanto, era de esperar que alguien intentase hacer algo con los personajes creados por A.A. Milne. Lo que nadie pensaba que fuese a suceder es que los tiernos personajes que durante años hemos visto adaptados por Disney. Winnie the Pooh: Blood and Honey es la historia de terror en la que un Pooh y Piglet trastornados torturan y atacan a víctimas inocentes.

El creador de esta “bizarrada” es Rhys Waterfield, quien en una entrevista con el medio Metro ha hablado sobre el origen de fusionar estos dulces personajes con un terror propio de historias como Saw. En Winnie the Pooh: Blood and Honey, un Christopher Robin de niño cuida a los híbridos animal-humano Pooh, Piglet y Ígor. Sin embargo, a medida que crecen, los descuida y abandona dejándolos crecer hasta convertirse en seres salvajes.

“Realmente los cambió enormemente a medida que crecían y se convirtieron en este tipo de seres salvajes y desquiciados que son realmente sádicos y retorcidos, alteró tanto su percepción que están absolutamente trastornados. Solo quieren andar por ahí y causar mucho sufrimiento”, señala Waterfield. Pero estos sádicos y extraños seres de cuento de terror no sólo infringen daño a las personas, sino que hacen daño también a uno de los suyos: “Eventualmente, lucharon por sobrevivir. Llegando al punto en el que era terrible y no había comida en el bosque para Pooh y Piglet, por lo que tomaron la difícil decisión de matar y comerse a Ígor”.

La adaptación está inspirada en los personajes originales y las versiones de Disney, pero con sus aportaciones grotescas genuinamente únicas. “No se trata de asesinos en serie con una máscara, eso hubiera sido aburrido”, continuaba el cineasta para terminar explicando su naturaleza monstruosa: “Son verdaderos humanos animales híbridos…incluso cuando eran jóvenes y Christopher solía alimentarlos. Era sólo un niño, así que no sabía nada. Eran diferentes pero siempre fueron abominaciones”.

No es la primera vez que la animación infantil se utiliza para un contenido adulto. El último caso, aunque más hacia el tono cómico, ha sido el de la película sobre Chip y Chop: Los guardianes rescatadores, con una buena cantidad de chistes adultos. Todavía se desconoce la fecha oficial de lanzamiento de Winnie the Pooh: Blood and Honey.