Si uno piensa en el cine de terror de los últimos años, lo normal es que le venga a la mente James Wan o la productora especialista en el género Blumhouse. Pero si hablamos de series, hay un nombre que resuena por encima de todos: Mike Flanagan. Este showrunner es el responsable de dos de las series que más han gustado a un maestro del registro como Stephen King. La maldición de Hill House y Misa de medianoche fueron las dos miniseries más vistas de en su momento dentro de Netflix y, lejos de querer permanecer dentro de ese universo, a Flanagan le apetecería llevar su terror a otra franquicia tan diferente como Star Wars.

Got woken up by the earthquake this morning, sat there for a few minutes just thinking "I'd really love to make a horror movie in the STAR WARS universe…" — Mike Flanagan (@flanaganfilm) October 24, 2021

Esta loca idea, la manifestó el propio director y guionista a través de su cuenta de Twitter. En el tuit manifestó: “Me desperté por el terremoto esta mañana, me senté ahí por unos minutos pensando. Realmente me encantaría hacer una película de terror en el universo de Star Wars”. No sabemos exactamente qué es lo que estaba soñando el director, pero siendo una de las mentes que han imaginado y escrito las historias más terroríficas podríamos imaginar al menos, cómo sería el aspecto oscuro de la película. Sin embargo, no sabíamos que lo necesitábamos y ahora todos queremos verlo.

Teniendo en cuenta que Taika Waititi tiene pendiente dirigir su cinta de Star Wars y que el proyecto de una trilogía de Rian Johnson sigue en marcha, cuesta cree que Disney vaya a apostar por Mike Flanagan para una entrega de terror que no encaje con la continuidad de otras historias. Una falta de consonancia que dinamitó la trilogía anterior. No obstante, de aquí a un tiempo atrás, Disney está revisionando sus historias, ubicando por ejemplo Marvel en el multiverso de la serie What if…? Donde cada capítulo podía perfectamente recurrir a un género diferente. Otro caso es el de la serie de cortos de animación japonesa de Star Wars denominado Visions. Unas versiones del universo que han huido del tono principal sin influir en el canon vertebral de la franquicia.

Por tanto, no sería extraño pensar que ese sueño lúcido de Flanagan pudiese convertirse en una serie propia sobre algún recóndito planeta lleno de monstruos, dentro del universo de Star wars. De momento, el director está ocupado a medio camino entre terminar la postproducción de The midnight Club y la preproducción de The Fall of the house of Usher, otras dos miniseries más de terror. Por su parte, Disney se encuentra terminando la postproducción de la serie sobre Obi-Wan Kenobi y la preparación del spin-off de Ahsoka Tano, la padawan e Anakin Skywalker que ya vimos en la series de The clone wars y en la segunda temporada de The mandalorian.