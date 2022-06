Los hermanos Russo quieren ver a Chris Evans como Lobezno en el UCM

Los hermanos Russo (Joe y Anthony) son los responsables de algunos de los títulos más relevantes que se han visto de Marvel en el cine. Para empezar, dieron una nueva dimensión a los Vengadores con Infinity war y Endgame, pero también consiguieron que viésemos al Capitán América desde una perspectiva asombrosa en cuanto a la acción se refiere. Suyos son, tanto la secuela Capitán América: soldado de invierno, como Civil war, el evento que enfrentó al estandarte americano contra Iron man. Pero más allá de La casa de las ideas, esta dupla de directores tiene pendiente el estreno de El agente invisible, el largometraje de espionaje más ambicioso de Netflix hasta la fecha y en el que han vuelto a contar con Chris Evans para uno de los papeles principales. Pero el caso es que para ellos, Evans debe de ser algo así como un actor fetiche, al que no dudarían en tener en cuenta como el nuevo Lobezno.

Esta nueva asignación para uno de los principales rostros de la franquicia parece altamente improbable, pero tranquilos porque los Russo tienen su justificación sobre por qué Evans debería interpretar al espía canadiense y se la han contado a ComicBook.com: “Evans tiene un alcance increíble y un gran físico, y es realmente bueno en el control del cuerpo. Es un actor increíble. No lo digo de mala manera, pero no se parece en nada al Capitán América. Steve Rogers es muy controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático, y aporta mucha energía al set. Me encantaría verlo hacer algo como Lobezno”.

A su favor, el actor que dio vida a Steve Rogers por más de una década, tiene dos puntos principales que podrían brindarle una nueva oportunidad en el UCM. El primero reside en que no es la primera vez que Evans encarna a un nuevo personaje para Marvel, ya que fue la Antorcha humana en dos secuelas de Los cuatro fantásticos. La segunda característica es una de las principales insignias de esta fase 4 del UCM: el multiverso. Las posibilidades de reinterpretación de algunos personajes son eternas y no sería extraño poder ver al actor como Lobezno.

El propio Chris Evans ya señaló que volver como Capitán América sería muy difícil, pero sí que estaría dispuesto a encarnar a Johnny Storm en la próxima adaptación que el equipo de Kevin Feige prepara del supergrupo liderado por Reed Richards.