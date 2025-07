Estrenos: el ‘Superman’ de James Gunn llega a las salas como la gran esperanza del cine de superhéroes

Llevamos más de un año hablando de ella, pero por fin ha llegado a las salas de cine: Superman sobrevuela la cartelera para ser el blockbuster del verano 2025. Y claro, un héroe de su talla no podía tener rivales menores. No obstante, ¿podrá superar a la F1 de Brad Pitt? ¿extinguir a los dinosaurios de Scarlett Johansson en Jurassic World: El renacer? ¿o frenar la inminente llegada de Los Cuatro Fantásticos de Marvel? Sea como fuere, lo cierto es que con las primeras críticas positivas a sus espaldas y siendo el pilar del nuevo DCU (Detective Cómics Universe), todo parece indicar que será como mínimo, una de las apuestas definitivas del box office estival.

Pero como no podía ser de otra forma, el fin de semana trae toda una serie de estrenos diferentes y variados para toda la familia. Porque sí, con estas temperaturas, acudir a las salas de cine se ha convertido en uno de los pocos planes de ocio refrescantes para estos días tan calurosos. Y la oferta de novedades sin duda, responde a todos los gustos cinéfilos:

Los estrenos más relevantes de la cartelera

‘Superman’

James Gunn se ha propuesto traernos de vuelta al Superman más humano y para ello, ha renunciado a la violencia y solemnidad con la que el personaje se desarrollo en la etapa de Zack Snyder. De esta forma, la encarnación de David Corenswet se acerca más a Christopher Reeve que a Henry Cavill y por el camino, encontraremos numerosos personajes que lo acompañarán en una historia que no contará por primera vez, el origen del superhéroe.

Según el planteamiento del que parte este reboot, en un mundo cínico en el que se ha perdido la fe en la humanidad, el enviado de Kriptón intentará lidiar su herencia extraterrestre con su crianza humana en la Tierra. Mientras tanto y encarnando los ideales de verdad y de justicia, su presencia desafiará una era repleta de valores obsoletos.

‘La mercancía más preciosa’

Michel Hazanavicius, responsable de la reconocida The Artist, nos trae la adaptación animada de la novela de Jean-Claude Grumber. Cuyo desempeño tuvo una gran presencia en el circuito de premios, incluyendo una nominación a la Palma de Oro en el Festival de cine de Cannes.

El planteamiento de la trama nos sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, donde una familia judía arroja a una de sus hijas fuera de un tren que va hacia Auschwitz, en un intento desesperado para su supervivencia. En mitad de la nieve, una familia de leñadores recoge a la pequeña y la adopta. Las vidas de todos ellos cambiarán para siempre.

‘La acusación’

Cuando un profesor es acusado injustamente de conducta sexual inapropiada por parte de una adolescente de su clase, deberá afrontar una situación que se irá complicando poco a poco, hasta entrar en una espiral fuera de control.

‘Tres amigas’

Comedia dramática francesa que nos presenta a Joan, una mujer que ya no está enamorada de su marido Victor, aunque no pueda ser lo suficientemente honesta con él. Una amiga la tranquiliza, asegurando que ella siente la misma situación. Lo que ambas no saben es que Victor mantiene una aventura en secreto con Rebecca, una amiga en común.

‘Köln 75’

Cinta alemana que nos cuenta la vida de Vera Brandes, un icono adolescente de la escena musical de Colonia en los 70. Una mujer que se las organizó para organizar el mayor concierto en solitario en la historia de la música: el Concierto de Colonia de Keith Jarret.

‘En la corriente’

Después de traernos películas como La viajera o En la corriente, el fantástico director japonés Hong Sang-soo nos brinda un nuevo trabajo dramático, bajo el contexto del mundo del teatro. Un espacio en el que tras un escándalo en la universidad femenina, el tío de una profesora del centro acepta el cometido de dirigir una pieza para el festival de su departamento. Este, acepta motivado por su recuerdo de juventud, pero al poco tiempo comienza a sentirse atraído por una de las profesoras.

‘Elio’

Se estreno el pasado miércoles. No obstante, no podemos ignorar del calendario semanal al nuevo largometraje de Pixar. Elio ha tenido la aceptación general de la crítica y sin embargo, terminó siendo un completo fracaso en su estreno en los Estados Unidos hace un par de semanas. Una muestra de cómo el estudio del flexo no está sabiendo generar nuevas narrativas que enganchen a su público. Aquí nos encontramos la historia de Elio, un niño de 11 años que un buen día es abducido hacia el espacio e identificado por error como el embajador galáctico de la Tierra por parte de un grupo variopinto de alienígenas.