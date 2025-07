Las primeras críticas de la nueva película de Superman son entusiastas: «Recupera su corazón humano»

Por fin, tras cientos de imágenes y vídeos promocionales, la última película de Superman está a punto de sobrevolar la cartelera mundial. Dirigida por James Gunn, el filme marcar el punto de partida de un nuevo universo de DC que quiere ser diferente a lo mostrado por el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) a lo largo de los años y sobre todo, totalmente opuesto a la sobriedad de la anterior etapa de Detective Cómics en los cines comandada por Zack Snyder. Las expectativas son altas y a la espera de su inminente estreno en las próximas horas, ya hemos podido conocer algunas de las reseñas de la prensa especializada internacional. ¿El resultado? Pues al parecer, Superman ha recuperado su lado «más humano».

Teniendo en cuenta cómo el realizador norteamericano lleva casi dos años hablando abiertamente del proyecto, las reacciones sobre el tono y figura del héroe no nos sorprende demasiado. Gracias a Gunn sabíamos que esta no iba a ser una historia de origen y que el portador de la capa roja tendría una actitud impulsada por «la compasión» y la fe sobre «la bondad de la humanidad». Algo esperable también si nos ponemos a repasar la carrera como director del cineasta, quien nos regaló la trilogía de Guardianes de la Galaxia en la casa de las ideas y el reboot de Escuadrón suicida. Ahora falta saber si sus 200 millones de dólares de presupuesto no son un hándicap para un mercado de la exhibición donde cada vez es más complejo ser un reclamo masivo para los espectadores. Aunque claro está, hablamos de una IP consolidada y de uno de los personajes más queridos en el mundo de las viñetas y el celuloide, por lo que se espera que ese dinero invertido se iguale desde el primer fin de semana de su estreno en el box office internacional. Pero, ¿qué es lo que ha dicho exactamente la crítica de la nueva película de Superman?

La nueva película de Superman

Por el momento y a falta de conocer las reseñas de nuestro país sobre la última adaptación del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, la prensa americana ya ha podido ver en primicia cómo es la nueva película de Superman. Así y por lo que hemos podido leer en los diferentes medios, por el momento la impresión generalizada es francamente positiva, apelando a un trabajo que mejora lo planteado por Snyder y que mira de tú a tú a la primera versión de de Richard Donner.

No obstante, el camino de este blockbuster no ha estado exento de sustos un tanto amargos. Hace casi una semana, The Daily Beast se saltó el embargo publicando una crítica peyorativa sobre la cinta por accidente y aunque después fue retirada, las alarmas no tardaron en sonar dentro del núcleo de Warner Bros. Discovery. Si las reseñas iban a ir en esa senda tan agresivo, el producto corría el riesgo de extinguirse antes de tiempo. Sin embargo, una vez levantada la veda hacia la prensa, actualmente la película mantiene un 86% de análisis positivos en la web de Rotten Tomatoes.

Por ejemplo en THR, el periodista David Rooney apunta al apelativo humanista de esta versión y a su carácter desenfadado dentro de un género tan manido como es ya el del cine de superhéroes:

«El hombre de acero recupera su corazón humano (…). Una película ágil, divertida y disfrutable, un soplo de aire fresco, endulzado por un profundo cariño por el material y potenciado por un espléndido trío de protagonistas».

Por otra parte, en el Boston Globe, Odie Henderson señaló que el personaje no había tenido «tanto encanto» desde la interpretación de Christopher Reeve. Después, Bill Goodykoontz expresó del mismo modo, cómo el trabajo cumplía con el equilibro que siempre se le pide a toda nueva película de Superman: «Es muy divertida. (…) Gunn consigue el equilibrio perfecto entre una profunda introspección y la diversión que requiere Superman».

Desgraciadamente, el entusiasmo no es unánime y algunas voces han sido francamente duras con el planteamiento de Gunn. Donald Clarke en Irish Times sentenció justamente lo contrario a Goodykoontz y añadió una falta de «estructura útil» en la narración, mientras que G. Allen Johnson de San Francisco Chronicle asegura que esta es «una película de superhéroes terrible» o una «aceptable parodia».

¿Quién aparece en el filme?

David Corenswet es el nuevo Superman, pero la cinta tiene a un gran casting completando el gran elenco elegido por Gunn. Desde Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor, hasta Rachel Brosnahan asumiendo el rol de Lois Lane. Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio y Wendell Pierce son algunos de los nombres que conforman el reparto secundario.

Es el momento de mirar al cielo ☁️ y comprar tus entradas 🎟️ para ver #Superman – 11 de julio, solo en cines. 🎬 pic.twitter.com/JFzKWGsX0Q — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) July 8, 2025

Superman estará disponible en los cines españoles desde el próximo 11 de julio.