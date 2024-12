Estrenos: ‘Kraven the Hunter’ es la última oportunidad para el Spider-Verse de Sony Pictures

A menos de un mes de conocer a las ganadoras de los Globos de Oro 2025 y de averiguar qué películas terminarán posicionándose como las grandes favoritas en el camino hacia la alfombra roja, los estrenos semanales se han tomado una pausa entre las candidatas a los grandes premios del circuito, con una Emilia Pérez proyectada por primera vez el fin de semana pasado y con una Cónclave que no llegará al patio de butacas hasta el próximo día 20, las opciones de la cartelera del día de hoy pasan por la que es la última oportunidad del Spider-Verse de Sony Pictures: Kraven the Hunter.

La cinta protagonizada por Aaron Taylor-Joy es casi el enésimo intento por parte de la major de lograr crear su propio universo de antagonistas en torno a la figura de Peter Parker. Hasta el momento a la productora únicamente ha obtenido unos resultados respetables en lo económico con la trilogía de Venom, mientras que Morbius y Madame Web han supuesto fracasos siderales para para el box office. Los presagios y el atractivo del personaje no anticipan una recepción mucho mejor, pero sin duda este es el cartucho final que la compañía tiene frente al éxito del hombre araña en Disney. Por supuesto, la historia origen de Kraven no es la única oferta audiovisual de la taquilla que llega hoy a las salas. Como siempre, encontramos propuestas del cine patrio, apuestas en el terreno de la animación, documentales y el nuevo drama de François Ozon (En la casa), Cuando cae el otoño. Estos son los estrenos más importantes que están disponibles desde ya mismo:

Estrenos de la cartelera

‘Kraven the Hunter’

Con una calificación R en Estados Unidos, Kraven the Hunter no va a cortarse a la hora de tener combates y escenas violentas. Lo que no sabemos es si el proyecto de J.C. Chandor logrará enganchar a la audiencia y por consiguiente atraerla a los cines. De momento, el elenco sí que parece lo suficientemente atractivo como para generar un interés real. Aparte de Taylor-Johnson, el elenco concentra nombres como Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Christopher Abbot y Alessandro Nivola.

Según la sinopsis oficial, esta es la historia sobre cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel llegó a serlo. Kraven es un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole no sólo a convertirse en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos.

‘¿Es el enemigo?’

Alexis Morante, habitual del mundo del videoclip y del campo del documental, firma su primer drama biográfico centrado en uno de los mejores cómicos españoles. Valorada positivamente por la crítica, sería muy extraño que su protagonista Oscar Lasarte no obtuviese una nominación al Goya por su interpretación del humorista. En ¿Es el enemigo? encontramos a otros rostros conocidos de la industria como Carlos Cuevas, Natalia de Molina, Salva Reina, Ivan Villanueva y Antonio Bachiller. Tras el estallido de la Guerra Civil, Gila deberá sobrevivir a las miserias, al fusilamiento y a la cárcel gracias a su sentido del humor.

‘Cuando cae el otoño’

Ozon nos plantea un drama lleno de intriga, en el que una abuela vive una tranquila jubilación en un pueblecito tranquilo de Borgoña. Allí bajo ese idilio, comparte sus días con su amiga Marie-Claude. Pero cuando su hija llegue para dejarle a su nieto en El Día de Todos los Santos, nada ocurrirá como estaba previsto.

‘El maestro del crimen’

Con un reparto comandado por Christoph Waltz y Cooper Hoffman, esta comedia de acción nos pone en la piel de un veterano sicario a punto de retirarse. Antes de hacerlo, deberá entrenar a un joven prodigio recién llegado. Al principio no se entenderán, aunque tendrán que unir sus habilidades si quieren descubrir la verdad que se esconde tras la organización para la que trabajan.

‘Dahomey’

Ganador del Oso de Oro a la Mejor película en el Festival de Berlín, Dahomey es un documental que nos sitúa en 2021, cuando 26 tesoros reales del Reino de Dahomey están a punto de abandonar París para regresar a su tierra natal. Dichas reliquias fueron saqueadas por las colonias francesas. El debate sobre la actitud que debe tener el país sobre el regreso de los tesoros se da entre los estudiantes de la Universidad de Abomey-Calavi.

Reestreno: ‘Love Actually’

¿Qué mejor momento para un reestreno de Love Actually que este? Las navidades llegan al ritmo de Mariah Carey con una de esas comedias románticas que no pasan nunca de moda. Historias cruzadas, mucho amor y un guion de la mano del gran genio británico del género, Richard Curtis (Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral).