Esta es la película española que está arrasando en Amazon esta semana

Vivimos una época en la que más que nunca, adoramos la nostalgia. Sí echamos un ligero vistazo a los proyectos audiovisuales futuros, veremos la cantidad de remakes que la industria hollywoodiense prepara de los 80 o prestando atención a la actualidad, un de las cintas más taquilleras del año ha sido Top Gun: Maverick, secuela directa de un icono de otro tiempo. En lo musical, a raíz de la última temporada de Stranger things, Kathe Bush y su “Running up that Hill” han vuelto a popularizarse casi 40 años después. Con todo esto, no es de extrañar por qué la película española Voy a pasármelo bien esté arrasando en Amazon esta semana.

Esta comedia musical combina el final de los años 80 con la actualidad, en dos líneas temporales unidas por los recuerdos, y la pasión por los “Hombres G”. En Valladolid, durante 1989, David y Layla acaban de empezar Octavo de E.G.B y a ambos les encanta el grupo liderado por David Summers. Del mismo modo, se gustan mucho entre ellos, pero aconsejado malamente por sus amigos, David siempre la fastidia en sus planes de conquista. A pesar de ello, se convierten en inseparables. 30 años después, lo que fue una gran relación tan sólo es un recuerdo, ya que ni Layla ni David se han vuelto a ver. Ahora ella es directora de cine y hasta ha ganado un Oscar. David en cambio, sigue en Valladolid y tiene una librería. Cuando Layla vuelve a la ciudad para un homenaje, se reencontraran pasando juntos una semana, en la que se darán cuenta que aquellos niños que fueron hace años, todavía no se han marchado del todo.

David Serrano está a los mandos de esta película española. El director madrileño debutó hace casi 20 años con la genial Días de fútbol y recientemente ha dirigido algunos capítulos de la serie Vota Juan. El guion corre a cargo del propio Serrano y Luz Cipriota, actriz argentina que debuta en el campo del guion. En cuanto al reparto, encontramos algunos de los rostros más reconocidos del panorama español. Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida Richards, Raúl Jiménez, Jorge Usón y Dani Rovira representan algunos de los nombres que aparecen en pantalla.

En definitiva, Voy a pasármelo bien es una de esas películas perfectas para que padres e hijos disfruten juntos de una tarde de cine. En ella, los más pequeños encontrarán una aventura infantil con canciones divertidas y los mayores, un recuerdo genial de su infancia y adolescencia.