‘Top Gun: Maverick’ supera los 900 millones en todo el mundo en menos de un mes

Ya decían los analistas que Top Gun: Maverick iba a ser un auténtico éxito y que probablemente, se convertiría en la película más taquillera en la carrera de Tom Cruise. El regreso de estos pilotos del aire ha dominado 23 mercados de exhibición entre los que se encuentran Reino Unido, Australia y Brasil, siendo del mismo modo, la historia de acción en vivo más grande de Paramount Pictures en 15 de mercados. Maverick ha superado los 900 millones en la taquilla mundial, pero lo que de verdad convierte a la secuela en un hito es el hecho de haber sobrevolado por encima de un título de Marvel tan potente como es Doctor Strange en el multiverso de la locura a nivel nacional o que en definitiva, se trata de la cinta más taquillera de la historia de la distribuidora, tan sólo por detrás de Titanic.

Top gun: Maverick ve a Cruise regresar a uno de sus papeles más icónicos. Top Gun se estrenó en 1986 y fue prácticamente una “máquina de hacer billetes” no simplemente a nivel de recaudación de la taquilla (357,3 millones de dólares), sino que abarcó gran cantidad de los elementos que aparecen en el film. Puso de moda las gafas de aviador, el ejército de los Estados Unidos recibió un aumento considerable en las solicitudes para la armada y la canción original, Take my Breath Away fue número uno en casi todas las listas musicales de ese año. Los fanáticos de Cruise no quieren simplemente ver el filme, se trata además de una experiencia. Según los estudios de la taquilla norteamericana, el 16% de la audiencia ha regresado para ver más de una vez la película, y el 4 % ha regresado 3 veces o más. La anterior película del actor de Magnolia que ostentaba números similares fue Misión Imposible: Fallout, pero Maverick ha sobrevolado cualquier alocada misión de Ethan Hunt.

La tardía continuación retoma la historia 30 años después de la original. Maverick debe entrenar a un grupo de pilotos para que realicen una de las misiones más difíciles que ha realizado el ejército del aire americano. Al mismo tiempo, el protagonista deberá enfrentarse a los demonios de su pasado. El nuevo reparto de Top Gun: Maverick, se conforma alrededor de Miles Teller (Whiplash) y Jennifer Connelly, incluyendo a Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris, Lewis Pullman, Charles Parnell o Monica Barbaro entre otros.