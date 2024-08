Escassi se confiesa con Ana Rosa: «Yo no tengo ningún problema con mi sexualidad»

Este martes, Álvaro Muñoz Escassi ha sido entrevistado por Ana Rosa Quintana en TardeAR. El jinete ha hablado de su vida privada y de cómo se ha convertido en uno de los rostros más famosos y perseguidos del verano gracias a su ruptura amorosa con la modelo María José Suárez, los rumores que apuntaban a que tenía una relación sentimental con la actriz Hiba Abouk y varios escándalos sexuales más. Escassi, entre otras cosas, ha confesado: «No me arrepiento de las cosas que he hecho, pero mientras hable de mí y de mi forma de ver la vida no hago daño a nadie (…). En las separaciones cada uno tiene una forma de verlo y si alguna vez he hecho daño ha sido sin maldad. No he hablado mal de nadie jamás. No ahora, nunca». Y para colmo, el invitado dejó boquiabierta a la presentadora al decir: «¿Te puedo decir una cosa? Qué bien me cae Bea Archidona (la sustituta de Quintana durante el verano). Hay que añadir que el jinete ha fichado como colaborador de TardeAR justo cuando su ex, María José Suárez, ha hecho lo propio en el espacio de la competencia, Y ahora Sonsoles (Antena 3).

«Yo no me esperaba que fueras el protagonista del verano», así empezó Ana Rosa Quintana su entrevista de este martes en TardeAR. Y es que es cierto que Álvaro Muñoz Escassi ha estado en el ojo del huracán mediático gracias a su ruptura con la que fuera Miss España, María José Suárez, y a unas fotografías en las que aparecía junto a la actriz Hiba Abouk en actitud muy cariñosa. Aunque, tras esto, unas nuevas imágenes de Escassi acompañado de una chica a la boda de Jordi Cruz encendían de nuevo las alarmas de que Álvaro podría estar conociendo a esta mujer y que el romance del que se hablaba con la protagonista de El príncipe habría terminado.

Escassi se confesó ante Ana Rosa alegando que: «Sorprendentemente estoy muy bien, ha sido una situación bastante de vivir, llevo mucho tiempo en este mundo y lo he vivido muy bien. He sentido mucho cariño, mis amigos siendo mis amigos, la gente que me quiere me quiere más».

«Yo soy muy práctico, cada uno tiene sus motivos y sus razones, hay que ponerse en el pellejo de cada uno. Entiendo a las personas, las vivencias y situación de cada uno, como lo que pueda sentir cada uno y lo respecto», dijo el jinete en TardeAR, como también afirmó que no se arrepiente de haberse abierto tanto en la entrevista que dio en De Viernes: «Mientras yo hable de mí y de mi forma de entender la vida no hago daño a nadie».

Además, se pronunció sobre el daño que habría podido hacer a María José con todo esto: «Al final, en todas las separaciones cada uno tiene una forma de verlo y actúa como cree. En mi caso nunca ha sido con maldad. Yo no te digo que sea la mejor persona del mundo, pero no me veo hablando de una persona con la que he compartido tiempo de mi vida. Cada uno tiene su versión y su vida, pero mi relación se queda para mí. Más del 50% de la culpa me la achaco yo, pero las parejas son parejas y ninguno es tan bueno ni tan malo».

«¿Estás enamorado?» , le preguntó Quintana a lo que Escassi respondió «¡Siempre!», aunque terminó diciendo algo que dejó descolocada a la presentadora «¿Te puedo decir una cosa? Qué bien me cae Bea Archidona (la sustituta de Ana Rosa tanto los viernes como en vacaciones)…. y su marido Carlos, no me malinterpretéis».

En una segunda parte de la entrevista, Ana Rosa le preguntó si podría haber una segunda oportunidad con María José, a lo que él contestó:»No, ya tenemos cincuenta y yo no soy de segundas partes». Ante la cuestión de si , después de los escándalos, le va a costar tener una relación estable, él dijo: «Siempre me ha costado. Soy muy hiperactivo».

Ana Rosa dejó caer las declaraciones que el propio Escassi dijo en De viernes en las que confesaba haber mantenido relaciones con hombres y si eso le ha afectado a su imagen pública. «Los que me conocen no se sorprenden», contestó.

Ana Rosa también sacó a coalición a Valeri, una mujer transexual que apareció también en De viernes a hablar de su relación con Escassi: «Habrá muchos que pensarán qué necesidad tiene este hombre, guapo y con éxito, de pagar el viaje a una mujer para que venga, mantener relaciones y que se vaya..». Él dijo: “Fue una experiencia mía que viví y ya está”.

Ana Rosa insistió: «A mí me pareció maravilloso que salieses ahí a decir que habías tenido una relación con una mujer transexual». Él se limitó a decir que a él le “gusta vivir experiencias y ya está».

Y para zanjar todos los temas, Escassi dijo: «Yo no tengo problema con mi sexualidad. Tengo cincuenta años, he vivido muchas situaciones y me quedo con que el día a día sea bonito». Y así, Ana Rosa despidió a su invitado anunciando que Escassi será colaborador fijo de TardeAR.