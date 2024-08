Ana Rosa frena a un vengativo Jorge Javier: «¡Ayuso logró la mayoría, Sánchez no!»

Ana Rosa Quintana entrevistó este lunes a Jorge Javier Vázquez en TardeAR. Un encuentro lleno de expectación y que no defraudó a la audiencia. El ex presentador de Sálvame se mostró agresivo y vengativo. «Te cargaste mi programa. Yo te he odiado con toda mi alma», le dijo él mientras que ella le corregía y le aclaraba que: «Ya que eres un buen periodista, tendrías que haber llamado y saber la verdad. ¿Tú crees que yo tenía necesidad alguna de estar en las tardes?». Todo un festival de zascas que llegó a su momento álgido cuando se habló de política: «Ana Rosa, deja en paz a Pedro Sánchez.Va a continuar ahí. Te pasa con él lo que me pasa a mí con Ayuso, que no la soporto». Quintana respondió tajante: «A mí Pedro Sánchez me da igual, lo que no me gusta es lo que está haciendo con Esquerra Republicana con tal de mantenerse en La Moncloa». Vázquez siguió su argumento atacando a la Presidenta de la Comunidad de Madrid: «Detesto a Ayuso pero va a seguir ahí porque la han votado». Ante esto, Ana Rosa arrancó el aplauso del público al decir. «A Ayuso sí le ha votado la mayoría, a Pedro Sánchez no».

Con Jorge Javier Vázquez se ríen.

A Ana Rosa la aplauden. Llevar la política a un programa de televisión a veces tiene estas consecuencias.#TardeAR26A pic.twitter.com/xjQMPxm3t0 — Javier Cristóbal (@JaviCristobal_) August 26, 2024

Fue un inicio de temporada muy intenso para Ana Rosa Quintana. Ese lunes 26 de agosto, TardeAR se cargó de exclusivas y vivió un momento muy impactante al conocerse, en directo, la muerte de Caritina Goyanes. Pero el final de la emisión estuvo a la altura de lo esperado. Y es que, la anunciada visita de Jorge Javier Vázquez y su cara a cara con Ana Rosa no decepcionaron. Un resumen: mientras que el público se reía con él, ella recibía aplausos.

Llegó Vázquez al plató con las intenciones muy claras: «Te cargaste mi programa y te llegué a odiar», le dijo el catalán a Quintana sobre el final de Sálvame (espacio que, por cierto, se graba en el mismo plató que TardeAR). Ana Rosa respondió con firmeza: «No deberías fiarte de lo que dicen, sino llamar por teléfono y preguntar. ¿Crees que tenía necesidad de venirme a la tarde?». El contraatacó y dijo: “Se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Eso es sospechoso». Ella alegó que: «¿Tú crees que esas cosas las decido yo? No, que quede muy claro. Además que, si hubiese querido un programa, y te hablo como productora y no como presentadora, hubiera elegido el Deluxe, porque yo ya tenía las mañanas. Hubiese arrasado».

Vázquez también mencionó a Borja Prado, expresidente de Mediaset, y quiso establecer una relación de amistad con Ana Rosa, para dar a entender que ella estaba detrás del cambio de contenidos de la empresa :»Eres amiga de Borja Prado, ¿no?», preguntó el catalán. «Le he conocido cuando era presidente de Mediaset, ¿pero qué más da?», contestó ella. Vázquez prosiguió: “Borja Prado me quería echar de esta empresa. Hay una cosa que le tengo que agradecer. Y es que, por muy bien que te vaya profesionalmente, siempre puede haber alguien por encima que puede decidir sobre tu futuro”.

Ana Rosa frena a Vázquez al hablar de Pedro Sánchez

Y cómo no, Vázquez quiso hablar de ideología y le propuso a Ana Rosa: «Por favor, deja de hablar de Pedro Sánchez. Va a continuar ahí. A tí te pasa con él lo que me pasa a mí con Ayuso, que no la soporto». Ella respondió: «Me da igual Sánchez, lo que no me gusta es que con tal de permanecer en La Moncloa esté haciendo lo que esté haciendo con Esquerra Republicana o con Puigdemont». Él insistió: «A ti con Sánchez te pasa lo mismo que a mí con Ayuso, pero están ahí porque les ha votado la mayoría». Ana Rosa consiguió el aplauso del público al decir que: «A Ayuso sí le ha votado la mayoría, pero a Sánchez no».