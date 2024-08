Lolita Flores sufre un ataque de ansiedad en directo al enterarse de la muerte de Caritina Goyanes

Caritina Goyanes ha muerto a los 46 años, este lunes 26 de agosto, víctima de un infarto fulminante, mientras dormía la siesta en su casa de Marbella. La noticia se ha dado en directo en TardeAR, programa de Telecinco en el que participa Lolita Flores, amiga íntima de la familia Goyanes. Al conocer la tragedia, la colaboradora se ha levantado de su silla y ha sufrido un ataque de ansiedad mientras que la presentadora, Ana Rosa Quintana, intentaba consolarla. Lolita no podía ni caminar y tuvo que tirarse al suelo del plató mientras que Ana Rosa pedía a los cámaras que no grabaran el momento. Así, se ha dado paso a la mesa de debate para que el resto de tertulianos comentaran la fatídicamente muerte de la hija de Cari Lapique. Recordemos que esta es una tragedia familiar completamente inesperada que se ha producido tan solo 19 días después de que el padre de Caritina, Carlos Goyanes, perdiera la vida en la misma vivienda donde ahora su hija ha fallecido.

Ana Rosa da la noticia del fallecimiento de Caritina Goyanes y Lolita tiene que salir del plató porque nadie me había informado de tal suceso #TardeAR26ago pic.twitter.com/6cBjwyXLDQ — M 📺 (@casasola_89) August 26, 2024

TardeAR (Telecinco) ha interrumpido su emisión para dar paso en directo a un redactor del programa quien ha dado la trágica noticia de la muerte de la hija de Cari Lapique. La propia Ana Rosa Quintana no ha podido evitar la sorpresa y ha ahogado un grito en directo. Las cámaras, entonces, han enfocado a una de las tertulianas que estaba en el plató esa tarde: Lolita Flores. La cantante, íntima amiga de la familia Goyanes, se ha levantado de su silla y se ha aparta del grupo, completamente desfigurada por la tristeza y el shock.

Ana Rosa no ha tardado en salir a consolar a su tertuliana «No sabía nada, Lolita», le ha dicho Quintana a Lolita en un intento tranquilizador. Flores, en evidente estado de shock, se ha dejado caer al suelo. La situación tomó un giro aún más dramático cuando Ana Rosa, visiblemente preocupada por el estado de su compañera, le ha pedido que se fuera. «Salte, salte, sal de plató», le ha repetido la presentadora , mientras ha dado instrucciones a la realización del programa para que se dejara de enfocar la escena.

Ana Rosa ha regresado a su puesto y ha dicho: «Esto me ha dejado totalmente helada. He estado con Cari hace muy poquito. Coincidí con ella, con su hermana y con Carlos Goyanes en un sitio que hay en Sotogrande que se llama Trocadero, que hacen flamenco y tal.. Estaban allí los tres tranquilamente. A los tres días me dicen que ha muerto él de un infarto. Luego vi a Cari con Miriam en casa de otra amiga, que estaba destrozada. Es terrible, tenía 76 años. Tenía un problema del corazón pero es que esto de una hija… que tiene niños…»