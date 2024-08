María José Suárez, reaparece en ‘Y ahora Sonsoles’: «Álvaro me dio dos anillos de compromiso»

María José Suárez ha vuelto a la televisión, aunque esta vez lo hace como colaboradora de Y ahora Sonsoles, donde ha debutado dando una entrevista para recordar los momentos que ha pasado con Álvaro Escassi y la polémica ruptura que ha tenido con el jinete tras su infidelidad. La ex modelo ha contado detalles de su relación que solo sus más cercanos conocían y ha recordado el inesperado regalo que le hizo en varias ocasiones para pedirle matrimonio después de regalarle hasta dos anillos de compromiso. Pese a sus intentos, jamás llegaron a comprometerse y el pasado mes de junio todo saltó por los aires cuando anunció su ruptura de inmediato después de pillarle con otra mujer en su casa mientras debería estar de viaje con unos amigos en Bilbao.

Fue el pasado 13 de julio cuando la sevillana acudió a De viernes para hablar claro sobre su relación con Escassi y la infidelidad que descubrió con Valerie, una chica transexual que ofrece servicios como scort. Aquello fue la gota que colmó el vaso y decisió romper de inmediato la relación, aunque ya estaba tocada desde hace tiempo, tal y como contó en Telecinco. Pese a los rumores de infidelidad que han golpeado su relación durante años, ella siempre ha estado segura de que la suya no era una «relación abierta», al cngrario de lo que llegó a decir él ante las cámaras del programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

En su estreno como colaboradora de Antena 3, María José ha contado que Escassi le llegó a «regalar hasta dos anillos de compromiso», aunque nunca le hizo una petición de matrimonio de verdad porque nunca la veía segura de todo. «Era verdad. No estaba convencida para dar este paso», ha confirmado a los espectadores de Sonsoles Ónega. Hay que recordar que pese a ser pareja durante años no convivían juntos y que una de las quejas de la empresaria era que él nunca hacía planes teniendo en cuenta que ella es madre, por lo que todo se complicaba a la hora de los viajes, cenas y temas de última hora.

«Era una historia tan bonita que no merecía este final tan feo», ha dicho con amargura después de que todo haya terminado con acusaciones en platós de televisión, mentiras e infidelidades reconocidas por el propio Álvaro en televisión. Curiosamente, ha dejado claro que el más celoso en esta relación era él, ya que le gustaba saber dónde estaba su novia en todo momento y no pasaban demasiadas horas sin que tuviera que conocer sus planes o las compañías con las que estaba.

Pese a todo, María José hace un balance positivo final y prefiere dejar a un lado los malos momentos. «Yo me quedo con lo bonito que he vivido con Álvaro. Hay que sobreponerse, no hay que quedarse instalado en la pena», asegura en Y ahora Sonsoles.

María José Suárez habló con Hiba Abouk

Tras anunciar su ruptura comenzaron a salir fotos de Álvaro con la actriz, por lo que tomó la decisión de escribirle en privado y contarle lo que ella creía oportuno que supiera antes de comenzar una relación con él. «Yo le dije a Hiba que sabía que iba a salir lo de la chica que había demandado a Álvaro. Se lo dije porque esta mujer se iba a meter en un fregado que ya venía de una situación personal complicada», ha contado antes de negar que le dijese nada malo en lo personal de Escassi como pareja.