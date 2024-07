‘De viernes’ busca reventar las audiencias con su invitada de hoy: «Es hora de contar la verdad»

De viernes sigue buscando a los grandes protagonistas del mundo del corazón en su batalla por robar espectadores a Tu cara me suena. Tras el bombazo de la semana pasada con Álvaro Escassi, el programa tendrá como invitada en su plató a otra de las partes implicadas en el culebrón del verano de la prensa rosa.

Mucho ha cambiado en apenas una semana la vida de los tres implicados en esta historia que mezcla cuernos, prostitución y hasta unos posibles vídeos eróticos que podrían estar en propiedad de una persona a la que nunca deberían haber llegado. Mientras el jinete ya dio su versión la semana pasada, esta semana toca que lo haga la que era su parece hasta hace solo unas semanas.

María José Suárez no se ha callado en los últimos días y estuvo muy pendiente de lo que su ex dijo en televisión la semana pasada, tanto que llegó a pronunciarse en redes sociales. Mientras él decía que tuvieron una relación abierta, la modelo lo negó por completo a los pocos minutos en Instagram.

María José Suárez se abre en ¡DeViernes! 🧨💥 “Después de tantas mentiras es la hora de contar la verdad…” 🪩 #DeViernes

Después de haber dado declaraciones en todas las revistas del corazón que se publicaron el miércoles, la gran entrevista en exclusiva se la ha llevado el programa de Telecinco. En una larga charla parece que irá desmontando punto por punto la versión de Escassi, dándole una nueva vuelta de tuerca a este asunto.

En un avance que ya se ha podido ver, comenzará explicando en De viernes qué sucedió en la famosa noche en la que Valeri estuvo en casa de Álvaro. «Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre… sin saber que había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto qué le ha sado y me dice que se ha desvelado y está mirando una receta», todavía ahí no sospechaba que estaba con otra mujer, pero decidió hacerle una videollamada para saber qué estaba pasando.

Lo que seguro que ella no esperaba es que días después recibiría un correo electrónico en el que la mujer con la que estuvo su entonces novio le contaría detalles íntimos. «Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: ‘Hola María José, la persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo’», desvela.

Muy enfadada, María José asegura que no quiere verse envuelta en una historia en la que hay «prostitución o extorsión» de por medio. «Yo tengo la versión de Valeri y ella no considera haber extorsionado a Álvaro», explica.

Eso es tan solo un adelanto, por lo que se espera que esta noche, a partir de las 22:00 horas, el relato de que contó Álvaro Escassi se caiga punto por punto con la entrevista en De viernes de la que ha sido su pareja durante tres años