Elisa Mouliaá, en ‘TardeAR’ tras la declaración de Errejón: «Es alucinante que niegue ciertas cosas»

Elisa Mouliaá reapareció el lunes 20 de enero en TardeAR después de que saliese a la luz la declaración de Iñigo Errejón ante el juez que le investiga por agresión sexual. La actriz (la única mujer, de momento, en denunciar al ex diputado de Sumar) se defendió ante Ana Rosa Quintana: “Las dos versiones son la misma pero lo que difiere es el consentimiento. La historia es la misma. También hay detalles como que él dice que me cogió de la mano pero me agarró el brazo y me empujó”, dijo Mouliaá en directo además de sentirse impactada por ciertas incoherencias en la declaración del ex político: Es alucinante que niegue ciertas cosas, como la conversación final (en la que le ella le dijo que «sólo sí es sí»). Eso pasó así, tal cual como yo lo he contado. Mi cuerpo se sintió maltratado y vejado».

Mouliaá en ‘TardeAR’

Tras la declaración de Errejón, Mouliaá apareció en TardeAR y dijo: «Las dos versiones son la misma pero lo que difiere es el consentimiento. La historia es la misma. También hay detalles como que él dice que me cogió de la mano pero me agarró el brazo y me empujó. Yo no recuerdo porqué, después de todo lo que pasó en la fiesta, fui a su casa. Yo iba bastante ebria pero nadie me preguntó por mi estado. No sé qué pasó cuando me subí al coche, no sé si era un taxi o Uber. Es alucinante que niegue ciertas cosas, como la conversación final (en la que le ella le dijo que “sólo sí es sí”). Eso pasó así, tal cual como yo lo he contado. Mi cuerpo se sintió maltratado y vejado».

La denuncia de Mouliaá

Elisa Mouliaá, actriz y empresaria fue la primera ( y única) mujer en denunciar por vía legal al político Íñigo Errejón por presuntos delitos de acoso sexual. Mouliaá, según la denuncia, fue acosada primero en el taxi en el que ambos fueron a la fiesta de unos amigos (tras conocerse en la presentación del libro de él), luego en el ascensor y más tarde en el piso donde se celebraba la reunión. A pesar ce todo, la actriz acompañó a Errejón a su casa, donde él trató de tener sexo con ella. Mouliaá entregó a la policía los mensajes que compartió esa misma noche con una amiga a la que le narró todo lo sucedido.

La declaración de Errejón

Errejón declaró el pasado 16 de enero ante el juez que le investiga por agresión sexual. El ex diputado de Sumar y fundador de Podemos declaró que se encontraban en la cocina, donde estaban las bebidas, se iban a besar, pero le dijo «espera» a Elisa Mouliaá, le cogió de la mano y se fueron a una habitación, donde se dieron unos besos y terminaron tumbados en la cama. Asimismo, aseguró que no se sacó el pene, pero sí le tocó a la actriz «el pecho y el culo» y dijo que no iban a tener «una relación sexual en una habitación en una casa desconocida» y que ella nunca le «dijo nada».

El ex político esgrimió ante el juez Adolfo Carretero, que le investiga por presunto delito de agresión sexual, que todo «fue consentido y no hubo penetración, sino caricias superficiales y besos consentidos por los dos». Errejón se negó a contestar a las preguntas de la acusación, sólo respondió al juez, el fiscal y su abogado.