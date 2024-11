Elisa Mouliaá se sienta en ‘TardeAR’ para hablar de Errejón: «No sé por qué fui a su casa. Estaba en shock»

Elisa Mouliaá, la mujer que ha denunciado a Íñigo Errejón por violencia sexual ,se sentó el miércoles 20 de noviembre en TardeAR, concediendo así su primera entrevista en un plató de televisión. La actriz ya había aparecido en el programa de Telecinco en una conexión en directo donde confesó que había sufrido un ataque de ansiedad después de que el ex el exdiputado y exportavoz de Sumar la haya acusado de interponer una denuncia falsa. Tras esta aparición, se rumoreó que Mouliaá habría firmado un contrato millonario con Mediaset España para aparecer en varios de sus espacios, algo que la intérprete ha negado de manera tajante en sus redes sociales. Frente a Ana Rosa Quintana, Mouliaá volvió a explicar lo que había ocurrido el día en el que conoció al político y responde a los que la critican por ir a casa de Errejón después de sentirse agredida en la casa de unos amigos de ella: «Esa es la gran pregunta y la gran contradicción que hasta yo misma me lo pregunto y no sé por qué. Estaba en shock, él me pone la chaqueta para que nos fuéramos».

Elisa Mouliaá se sienta en ‘TardeAR’

La actriz se sentó en el plató de TardeAR dentro de la mesa de debate junto a Ana Rosa Quintana y el resto de colaboradores. Mouliaá comenzó narrando los hechos que ocurrieron la noche en la que conoció a Íñigo Errejón.

«¿Por qué, tras sentirse agredida en la fiesta, Elisa decidió irse con el político a su casa?», le preguntaron. Mouliaá contentó: «Esa es la gran pregunta y la gran contradicción que hasta yo misma me lo pregunto y no sé por qué. Estaba en shock, él me pone la chaqueta para que nos fuéramos . De hecho era la condición para salir de la habitación. Cuando mi padre me llama y me dice que mi hija tenía 40 de fiebre, él no mostró nada de preocupación. Nada».

La actriz habló así de Errejón: «Yo le tenía idealizado. Yo al final me impongo y no sacó un cuchillo para violarme, ahí acabó. Él no percibía nada ni se daba cuenta de nada»

Se sabe que hay otras supuestas víctimas del político y ella ha hablado con algunas: «Yo he reconocido, de otros testimonios, el mismo patrón: primero te contacta por Instagram y luego por Telegram, donde los mensajes eran más privados. Una vez que te tenía enfrente le daba igual quién fueras tú. Sólo habla él y de su libro».

Tras emitir una recopilación de mensajes anónimos de otras mujeres que han contado los presuntos abusos de Errejón, la actriz dijo: «Yo he hablado con seis mujeres, una de ellas por redes. Yo creo que todas acabarán denunciando ante la policía pero todo lo que me ha pasado a más hace que se asusten más».

¿Por qué no denunció antes? . Mouliaá contestó: «Yo fui consciente de todo esa noche pero de que fuera a la comisaría y de que fuera un delito, no. Yo quería pasar página pero todo cambió cuando leí los testimonios de otras mujeres el 25 de octubre (en el perfil de Instagram de la periodista Cristina Fallarás). En España hay mucha desconfianza en la política y todos piensan de que hay un porqué, que si te han pagado para contar esto o si me han fichado para las Campanadas (…).Me ha sorprendido que me hayan atacado muchas mujeres».

¿Por qué el resto de mujeres no denuncian?, le preguntaron a la invitada, a lo que ella contestó: «No es una cuestión fácil. No todas se lo pueden permitir económicamente porque un abogado de oficio no puede competir ante el abogado que pueda tener este personaje».

Ana Rosa Quintana quiso hacer una reflexión: «En esta sociedad progresista del Sí es sí está mal que una mujer denuncie un delito. Mantenerse al margen es cómplice también».

Elisa, sobre la acusación de Errejón de que su denuncia es falsa, dijo:»Él es consciente de lo mío y es muy torpe decir que mi denuncia es falsa porque sabe que hay más historias».

Ana Rosa, para concluir, quiso ser muy clara con sus espectadores al decir: Yo apelo a los hombres, a las mujeres y a la sociedad: la víctima no es la culpable. Es indecente».

La situación de Elisa Mouliaá

Elisa Mouliaá, actriz y empresaria, está viviendo uno de sus momentos más difíciles. Tras denunciar por vía legal al político Íñigo Errejón por presuntos delitos de acoso sexual, Mouliaá ha enfrentado una intensa presión mediática que la ha llevado incluso a requerir atención hospitalaria por problemas de ansiedad. Esta situación se ha visto agravada después de que Errejón negara rotundamente las acusaciones, calificándolas de «falsas». Además, el caso sufrió un nuevo aplazamiento en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ya que la abogada de la actriz, Carla Vall, se encuentra en avanzado estado de embarazo.

Mouliaá, según la denuncia, fue acosada primero en el taxi en el que ambos fueron a la fiesta de unos amigos (tras conocerse en la presentación del libro de él), luego en el ascensor y más tarde en el piso donde se celebraba la reunión. A pesar ce todo, la actriz acompañó a Errejón a su casa, donde él trató de tener sexo con ella. Mouliaá entregó a la policía los mensajes que compartió esa misma noche con una amiga a la que le narró todo lo sucedido.