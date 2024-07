‘La dama del lago’: ni Natalie Portman puede salvar una serie tan pretenciosa

Ya se ha estrenado en Apple TV + La dama del lago, una serie muy pretenciosa que ni una estupenda Natalie Portman puede salvar. Una trama detectivesca con elementos interesantes que, sin embargo, se pierde gracias a una narración perezosa y una puesta en escena que intenta ser intimista y dramática pero que termina creando confusión en el espectador. La ficción está basada en la novela homónima escrita por Laura Lippman, consta de siete episodios (de los que se han estrenado dos) y ha sido creada por Alma Har’el. Además es la primera incursión de la ganadora del Oscar por Cisne negro en televisión. Esta producción ejemplifica perfectamente la crisis por la que está pasando la plataforma de pago de Apple. Y es que, después de llevar gastados dos billones de dólares en productos muy lujosos, las cifras no cuadran. Tal vez sea por falta de promoción o porque no se ha conectado lo suficiente con el público masivo.

Sinopsis de ‘La dama del lago’

El día de Acción de Gracias de 1966, mientras la desaparición de una niña mantiene en vilo a la ciudad de Baltimore, las vidas de dos mujeres se cruzan de manera fatal. Maddie Schwartz (Natalie Portman) es un ama de casa judía que necesita dejar atrás un oscuro secreto del pasado y reinventarse como periodista de investigación.

Por otra parte, Cleo Sherwood (Moses Ingram) es una madre envuelta en los bajos fondos políticos del Baltimore negro que lucha por mantener a su familia. Estas vidas tan dispares no parecen tener conexión, pero cuando Maddie se obsesiona con la misteriosa muerte de Cleo, se abre un abismo que pone en peligro a todos los que tienen a su alrededor.

Aunque Natalie Portman es la protagonista absoluta de La dama del lago (también ejerce como productora), la miniserie cuenta con un reparto estelar, en el que se encuentra Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), Y’Lan Noel, Sean Ringgold, Brett Gelman (Stranger Things) o Mikey Madison, protagonista de la última Palma de Oro del Festival de Cannes, Anora de Sean Baker. Completan el elenco de la ficción Noah Jupe, Mike Epps, Byron Bowers y Pruitt Taylor Vince, entre otros muchos actores.

Los árboles que no dejan de ver el bosque

Vistos los dos primeros episodios de La dama del lago se puede dictaminar de lo que adolece la serie (en realidad, con diez minutos basta). Es un producto pretencioso. Es decir, que engola tanto la voz con esos planos poéticos y esos diálogos creados para gloria de los actores pero para escepticismo del espectador, que se pierde la esencia y, sobre todo, la tensión. Y eso que hablamos de una trama que, a priori, es muy atractiva. Una muerta narra su historia y la de la mujer que investiga su crimen; una época convulsa en una ciudad a punto de explotar por la segregación racial y el antisemitismo. Si a todo esto le unimos el poder inconmensurable de Natalie Portman como actriz, ¿qué podría salir mal? Pues lo que ha ocurrido. La dama del lago aburre. Los responsables han querido ser tan intimistas y tan pseudo psicológicos que han entorpecido la acción y, para colmo, lo que piensan que es lirismo, no deja de resultar obvio- esos montajes paralelos entre la vida rica de una de las protagonistas y la existencia miserable de la otra, son tan evidentes que resultan casi infantiles-.

La crisis de Apple TV +

La dama del lago escenifica muy bien lo que hace Apple TV+: productos dirigidos a los críticos y a los premios pero que se olvidan del espectador común. Se trata de una especie de calidad mal entendida que roza el esnobismo cultural. Eso sí, son producciones muy caras, con rostros muy famosos y con firmas autorales de gran nivel. Apple gastó más de 500 millones de dólares en total en las películas de los directores Martin Scorsese, Ridley Scott y Matthew Vaughn; y más de 250 millones en la miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial Masters of the Air, una de las grandes producciones entrenadas este año.

El problema es que todas esas películas fueron un fracaso absoluto en taquilla. Incluso la serie Masters of the Air tuvo una audiencia decepcionante. Apple gasta miles de millones de dólares al año en programación original que recibe excelentes críticas y numerosas nominaciones a premios, pero que no atrae al público. Tanto es así que Apple TV+ genera menos visualizaciones en un mes que Netflix en un día.

También hay aquí un problema. Apple TV+, exceptuando casos como el de The Morning Show o Ted Lasso, hace una promoción muy mediocre de sus productos. Una serie tan increíblemente costosa como Fundación merecía una campaña agotadora, sin embargo, pocos saben que tiene ya dos temporadas (muy buenas, por cierto).

Es por todo esto que Apple va a realizar un mayor control sobre el gasto en contenido para su plataforma de streaming. Según el informe publicado, la compañía de la manzana está tratando de pagar menos por adelantado, cancelará con mayor rapidez las series que no funcionen y está obligando a los estudios de terceros a asumir una mayor carga cuando las producciones superan el presupuesto.