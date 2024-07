El documental dirigido por Martin Scorsese que causa furor: tiene 7 episodios y la puedes ver en Netflix

El verano es una época perfecta para ver series, películas y documentales que no hemos podido disfrutar en invierno. Uno de los documentales que no te puedes perder es Supongamos que Nueva York es una ciudad que se puede ver en Netflix. Uno de esos tesoros que esconde la plataforma de streaming. Un documental perfecto para conocer la figura de Fran Lebowitz, una escritora y humorista estadounidense, que es conocida por sus comentarios sobre la vida en las ciudades americanas. Para muchos es la Dorothy Parker moderna por ese afilado bisturí con el que disecciona todo lo que le rodea. Fran Lebowitz, aunque nació en Morristown, Nueva Jersey, llegó un día a Nueva York y nunca se marchó de la ciudad. Al principio trabajó como vendedora ambulante y limpiadora hasta que Andy Warhol la contrató como columnista en su revista Interview. A partir de ese momento no paró y se hizo famosa con sus artículos y sus cuatro libros sobre Nueva York.

Este documental Supongamos que Nueva York es una ciudad es una de las obras maestras del director Martin Scorsese, al que conocemos por producciones como Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), El color del dinero (1986), El lobo de Wall Street (2013), El irlandés (2019) o Los asesinos de la luna (2023). Otro enamorado de la ciudad de Nueva York que se adentró en el corazón de esta ciudad por primera vez en Taxi Driver con su personaje de Travis Bickle, un taxista que se conoce todo lo que esconde esta ciudad.

El conocido director ha contado con la fotografía de Ellen Kuras (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Bamboozled). Un documental muy original en el que cada episodio gira en torno a una temática distinta, aunque Fran Lebowitz se encarga de que su monólogo acabe muy lejos del punto del que partió.

Supongamos que Nueva York es una ciudad en Netflix

¿Es Nueva York una ciudad o no? Es la primera duda que nos asalta después de leer el título de este documental. Hay que tener en cuenta que para muchos vivir en Nueva York es un sueño inalcanzable. Fran Lebowitz y Martin Scorsese se unen para rodar esta miniserie documental en la que recorren las calles de Nueva York y van descubriendo todo lo que esconde la ciudad que nunca duerme.

Fran Lebowitz parte de la premisa de que vivir en Nueva York no es solo un sueño, sino también un lujo. Como explica en el documental: “Nadie puede permitirse el lujo de vivir en Nueva York. Sin embargo, ocho millones de personas lo hacen. ¿Cómo lo hacemos? ¡No lo sabemos! En este documental va intercalando sus monólogos sobre la ciudad con las conversaciones con Martin Scorsese en lugares tan conocidos como el Players Club o la Biblioteca Pública de Nueva York.

El documental cuenta también con las pequeñas apariciones de otros famosos tan conocidos como Spike Lee o Alec Baldwin que completan esta definición de la ciudad. Vivir en Nueva York es la máxima aspiración de muchos escritores, cantantes, cineastas o actores, pero la mayoría no conocen a fondo la ciudad.

Fran Lebowitz no se calla nada y va diseccionando con su sátira característica las costumbres y los problemas de la ciudad de Nueva York. Todo lo cuenta a través de entrevistas, conferencias de archivo y tomas de la propia Lebowitz caminando por las calles de la ciudad o explorando la maqueta gigante de la ciudad en el museo de Queens.

Un documental imprescindible

Este documental se puede en Netflix desde 2021 y cuenta con 7 episodios cortos de 30 minutos cada uno. En ellos entra se sumerge en problemas como la ciudad y sus hábitos, el arte, la cultura y el deporte, el transporte público, el dinero, la salud y el bienestar, el placer, la gente joven, los libros y las librerías, entre otros muchos. En ellos no solo describe la ciudad de Nueva York, sino que también realiza un manifiesto con su visión del mundo y de la vida.

Una joya que se puede disfrutar en Netflix en la que podemos conocer ese lado de la ciudad de Nueva York prepandemia gracias a los monólogos de la escritora, pero también o los comentarios u las críticas de los taxistas, los transeúntes o el propio Leonardo DiCaprio. «¿Sirve de algo quejarse?», le pregunta Martin Scorsese en un momento del documental. «No tengo el poder de cambiar las cosas, pero estoy llena de opiniones», contesta segura Franz Lebowitz. Quizás estas opiniones y críticas no sirvan para cambiar nada, pero con ellas Lebowitz y Martin Scorsese logran dar una visión diferente de la ciudad de Nueva York en este documental que seduce al espectador desde el primer minuto.