La Comic-Con de San Diego llega a España: esta es la ciudad elegida

La Comic-Con, el mayor evento de ciencia ficción del mundo, llega este 2025 a España por primera vez en la historia. La organización ha elegido a Málaga como la sede oficial para su primer evento fuera de San Diego (Estados Unidos), donde suele realizarse. De esta forma, la ciudad andaluza acogerá a miles de apasionados, no sólo por los cómics, sino por los videojuegos, cine o las series.

Que la Comic-Con haya llegado a España ha sido un proceso que ha durado más de un año, ya que entre se han mantenido conversaciones entre propiedad de la Comic-Con y la Junta de Andalucía, a través de Turismo Andaluz, la Agencia Digital Andaluza y el Ayuntamiento de Málaga.

En la propia web de la Comic-Con ya están establecidos los días en los que se celebrará este evento, siendo las siguientes jornadas: 24,25,26 y 27 de julio en el Palacio de Ferias. Estos son los únicos datos que se conocen al respecto, ya que la presentación oficial de la convención se realizará el próximo lunes 10 de marzo en el Hotel Miramar y con Santiago Segura como maestro de ceremonias.

Desde el año 2000, San Diego es la sede del Festival Internacional de Cine Independiente Comic-Con (CCI-IFF), un certamen de cuatro días que destaca lo mejor del cine de género. Este festival incluye cortometrajes y largometrajes de acción/aventura, animación, cómic, documentales, terror/suspense, humor y ciencia ficción/fantasía. También se otorgan premios y trofeos a estas piezas audiovisuales por un jurado de luminarias de la industria cinematográfica.

Algunas películas del CCI-IFF han alcanzado mayor gloria con acuerdos de distribución y creación en grandes estudios para las películas y los cineastas, como Marvel Studios o Warner Brothers.

Uno de los momentos que más esperan los fanáticos son los anuncios por parte de las compañías cinematográficas, y el pasado mes de julio se vivió una de las mayores sorpresas hasta el momento, ya que Robert Downey Jr, conocido por su papel en las películas de Marvel como Tony Stark (Iron-Man), se presentó ante cientos de seguidores como el Doctor Doom, el nuevo villano del Universo Marvel.

Esto con el motivo de la nueva película de los Vengadores (Vengadores: Doomsday), que se estrena en mayo de 2026, por lo que las expectativas de los seguidores son muy altas para este 2025, debido a que la Comic-Con es el lugar idóneo para presentar el avance de la nueva película del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Otra película de los héroes de Marvel, de la que pueden desvelar más información es Vengadores: Secret Wars, cuya fecha de estreno está programada para mayo de 2027.

