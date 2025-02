Netflix quiere su propia ‘John Wick’: la plataforma adaptará el popular videojuego ‘Sifu’

Como se puede observar tanto en el terreno del streaming como en el celuloide, las narrativas de las consolas se han convertido en un motor económico tendencioso para Hollywood. Una moda que responde seguramente a una de las crisis creativas más profundas de la historia de la industria, encontrando en los videojuegos un espacio triunfal y un nicho de propiedades intelectuales emergentes. Así, salvo fracasos esporádicos emergentes como Borderlands, prácticamente cada mes surge la noticia del desarrollo de una nueva adaptación del campo virtual y hoy, le ha llegado el turno al intento de Netflix de tener su «John Wick particular». Hablamos del anuncio de la versión audiovisual que el estudio prepara de Sifu.

Ya hemos señalado en más de una ocasión que la «gran N roja» es posiblemente la marca del streaming que más le cuesta generar franquicias memorables que enganchen a su audiencia durante años. La gran excepción son IP de la talla de Stranger Things, Los Bridgerton o Cobra Kai. Pero desgraciadamente para el negocio que lideran Ted Sarandos y Dan Lin, todas estas licencias tienen su caducidad a la vuelta de la esquina. Por ello, no resulta extraño que más allá del escenario de las series, Netflix pretenda replicar modelos exitosos como John Wick o adaptaciones fantásticas de la talla de Las crónicas de Narnia. Y claro, si esto viene acompañado de un título para consolas tan célebre como Sifu, las expectativas sobre el futuro del proyecto por parte de la compañía no pueden ser más estimulantes. De esta forma y para asegurarse del buen hacer replicando los incontables combates cuerpo a cuerpo del juego desarrollado por Slocap y H2 Interactive, la productora californiana ha fichado al máximo responsable de la saga que protagoniza Keanu Reeves: Chad Stahelski.

Netflix quiere su John Wick

Bajo el género videojueguil del Beat ‘em up, Sifu fue lanzado para consolas y plataformas en 2022, convirtiéndose en un auténtico fenómeno dentro del mercado. Como mayor reclamo, la entrega está enfocada en un planteamiento de combates cuerpo a cuerpo muy complejo, bajo una mecánica que desafía la destreza de los jugadores más pacientes y con un arco narrativo estimulante, que recuerda a las mejores cintas del género de las artes marciales.

No es por otra parte, la primera vez en la que Sifu tiene una representación en el streaming. El pasado 2024, bajo la antología Secret Level de Prime Video, pudimos ver un cortometraje animado titulado Sifu: Toda una vida. Ahora en cambio, será Netflix la que apueste por una representación en acción real de la trama original.

Sifu narra la historia de un joven luchador de Kung-fu que quiere encontrar a los asesinos de su familia para vengarse. Sin aliados y enfrentado a incontables enemigos, el protagonista depende del poder de un colgante misterioso y de su propia habilidad en el dominio de sus puñetazos, patadas, bloqueos y llaves. Además en el videojuego, cada vez que el personaje pierde la vida, se suman varios años a su edad. Lo cual le hace perder ciertas habilidades y ganar otras.

El primero en informar de la noticia ha sido Deadline, confirmando que Netflix se había sumado al largometraje, en colaboración con 87Eleven, el sello de Stahelski y Story Kitchen. La presencia del cineasta sólo puede augurar combates emblemáticos y coreografías perfectas, como bien ha demostrado a lo largo de las cuatro películas que ha tenido John Wick. En el apartado del guion, el medio norteamericano señala que correrá a cargo de T. S. Nowlin, responsable del libreto de El proyecto Adam y Pacific Rim: Insurrección. Desconocemos todavía cuál será la fecha de estreno, debido a su incipiente fase de preproducción, ni tampoco sabemos quién dará vida al protagonista y al resto del elenco.

Los videojuegos en la pequeña pantalla

Como la mayoría de la industria cinematográfica, Netflix está muy pendiente del traslado narrativo de las consolas a la pequeña pantalla. Porque HBO Max tiene a The Last of Us y Prime Video a Fallout, pero la major creada por Reed Hastings y Marc Randolph también posee producciones del subgénero tan brillantes como Arcane y por el camino, prepara otras adaptaciones de la talla de Diablo, Devil May Cry, Assassin’s Creed o The Witcher. Licencias estimulantes que acompañarán desde el streaming, otros proyectos todavía más ambiciosos programados para el celuloide de la talla de Zelda, Super Mario Bros 2 o Sonic 4: la película.