La nueva película de Superman, que se estrenará el próximo 11 de julio de 2025, ha comenzado su rodaje en exteriores y las primeras fotos han desvelado cómo se ve el nuevo traje del Hombre de Acero para su nueva entrega y no ha dejado a nadie indiferente.

Y es que, a finales de la semana pasada, la nueva película del director James Gunn (director de los Guardianes de la Galaxia), comenzó su grabación en exteriores en la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, la cual ha recibido un lavado de cara para asemejarse lo más posible a Metropolis, la ciudad ficticia que defiende Superman.

Lo que los fanáticos del personaje no esperaban era la filtración del traje del héroe al completo, lo que ha generado una división entre los seguidores del último hijo de Krypton, ya que, como se venía rumoreando, el traje recupera uno de los elementos más característicos y clásicos de Superman: los calzones rojos y la emblemática S amarilla en la capa, asemejándose a la primera encarnación del héroe en la gran pantalla en el año 1978 por Christopher Reeve.

Además, no sólo se ha filtrado la indumentaria del héroe, sino que otros personajes de DC Cómics que aparecen en el largometraje se han dejado ver en las filtraciones, como Mr. Terrific, o el archienemigo de Superman, Lex Luthor.

Por otro lado, esta filtración, además de aumentar las expectativas por la película, ha generado una brecha entre los fans, ya que muchos de ellos no ven «necesario» empezar de nuevo con el personaje con David Corenswet teniendo a su precursor, Henry Cavill, quién interpretó al personaje desde 2013 con su película El Hombre de Acero, hasta 2022, donde apareció por última vez con la capa roja en la escena postcréditos de Black Adam.

The #Superman suit is exactly what I said it was going to be. James Gunn has ONE approach to superhero costumes: Just make a cheap rubber suit and paint it like it looks in the comics. Everything else is the boring MCU approach.

Not interested. Henry Cavill is my Superman. pic.twitter.com/35dudTVew1

— Grimm’s Edge by Andy Grail (@AndyGrail) June 24, 2024