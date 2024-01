Henry Cavill confirma de forma oficial que estará en el remake de ‘Los inmortales’

El 2023 no fue un buen año para el actor Henry Cavill. El actor, no sólo no apareció en ningún proyecto, sino que además perdió dos de sus papeles más relevantes. El primero fue el de Superman, después de un amago de regreso en Black Adam que James Gunn sentenció con sus planes para el nuevo universo de DC. El segundo, siendo su propia elección, fue el abandono del brujo Geralt de Rivia, ya que como amante de las novelas, no estaba de acuerdo en cómo Netflix estaba adaptando la propiedad intelectual de The Witcher. Estos dos roles tenían un cariño especial para el británico, pero la interpretación también consiste en terminar despidiéndose de algunos personajes para abrazar otros. Ahora, aunque ya se había anunciado la noticia, sabemos que Cavill será el rostro visible detrás del remake de Los inmortales y la verdad, no podemos imaginarnos a un protagonista mejor.

Eso sí, las dudas saltaron sobre su presencia en el proyecto surgieron cuando en el comunicado de la semana pasada anunciando la dirección de Chad Stahelski, no se mencionó en ningún momento al actor. A pesar de ello, durante mucho tiempo Cavill ha estado vinculado al proyecto, pero es hace algunas horas cuando se ha pronunciado por primera vez al respecto. Así, mientras promocionaba Argylle, habló sobre el entusiasmo de ponerse a trabajar en la película sin mencionar ningún dato relevante, ya que es todavía demasiado pronto como para que el rumbo de la esperada revisión no se mantenga con cierto hermetismo: “el entrenamiento está a punto de comenzar en serio. Será un proceso de entrenamiento muy largo y estoy muy emocionado de comenzar. Hay mucho que puedo decirles en este momento. Quiero mantener todo en secreto durante el mayor tiempo posible”.

¿De qué trata la franquicia de ‘Los inmortales’?

La cinta original es un icono de los 80 y su sinopsis dice lo siguiente: “Los inmortales son seres de una raza especial que sólo pueden morir decapitados entre sí. Viven desde hace siglos entre los hombres, pero ocultando su identidad. Unos defienden el bien y otros, el mal. Una maldición les obliga a luchar entre sí hasta que sólo quede uno de ellos. Bajo estos antecedentes, el escocés Connor Macleod es uno de los supervivientes del clan de los Inmortales que ha llegado hasta nuestros días”.

La saga tuvo cuatro entregas: Los inmortales, Los inmortales II: El desafío, Los inmortales III: El hechicero y Los inmortales: Juego final. Tan sólo la primera consiguió cierta aceptación por parte de la crítica que vio en ella, una franquicia en caída libre que jamás levantó el vuelo. Sin embargo, su universo la ha convertido en un referente de culto y en la era del remake, tarde o temprano Hollywood iba a regresar a los personajes creados por Gregory Widen.

Chad Stahelski: El director perfecto para ‘Los inmortales’

De todos los realizadores que podrían haber asumido la autoría tras las cámaras, quizás Chad Stahelski sea el ideal pasa asumir la responsabilidad de actualizar el mundo de Los inmortales. El director, quien comenzó su carrera como doble de riesgo, ha sido el máximo responsable de todas las entregas de John Wick, la franquicia moderna referente en el cine de acción. Un trabajo que ha destacado sobre todo por la implementación de unas coreografías únicas dentro del género, manteniendo el plano y dando la propiedad a fomentar el “realismo” dentro de las secuencias. Es por esa característica especialmente por la que no podemos esperar para ver cómo Stahelski recrea las legendarias peleas con espadas.

Eso sí, no sabemos qué propiedad tiene Los inmortales en la complicada agenda del director norteamericano. Por delante, en su futura filmografía encontramos créditos en la dirección de adaptaciones videojueguiles como Rainbow Six o Ghost of Tsushima y diversas historias de acción como Black Samurai, Shibumi, Classified y series como Rain y Vice City.

Henry Cavill, protagonista también de la adaptación de ‘Wharhammer’

El otro gran proyecto que tiene en el futuro Henry Cavill es el de la adaptación de Warhammer 40.000 que prepara Amazon Prime Video, de la que el de Saint Helier también quiso hacer una actualización calmando a los fans: “Warhammer está progresando muy bien. Están sucediendo grandes cosas y estamos muy emocionados”.

Mucho antes, podremos ver a Cavill en Argylle, la nueva cinta de Matthew Vaughn en la que interpreta a un superespía, creación literaria de la escritora Elly Conway. Se estrena el próximo 2 de febrero de 2024.