‘El cautivo’: tráiler y fecha de estreno de la película biográfica de Cervantes que ha rodado Amenábar

Más de un lustro después del estreno de Mientras dure la guerra (2019), el director Alejandro Amenábar regresa a las salas con El cautivo. Una historia biográfica sobre Miguel de Cervantes en clave de drama carcelario y cine de aventuras. El chileno fue el responsable de algunos de los filmes más potentes del séptimo arte patrio a finales de los 90 y principios de principios de siglo y con este biopic, intentará recuperar su comercialidad y la gran destreza como narrador que fue perdiendo paulatinamente a partir de Ágora (2009). Pero, ¿cuál es el punto de partida de su nueva obra? ¿cuándo podremos verla? ¿qué actores se han sumado al proyecto? A continuación, repasaremos todo lo que por el momento conocemos sobre la última película de Amenábar.

El cautivo ha sido descrito por el propio realizador como «la tarea más intensa y personal» de su filmografía. Y eso es mucho decir viniendo del hombre que con Mar adentro (2004) batió todos los récords de la Academia española logrando 11 premios Goya (la cinta más laureada de la historia de los galardones) y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Desde el mismo momento en el que se supo de la idea de Amenábar para retratar parte de la vida del escritor, el largometraje se convirtió de facto en una de las producciones nacionales más esperadas del año que de seguro, dará mucho que hablar tanto entre la crítica especializada como dentro del público más masivo. Pues siempre existe cierto recelo hacia el cineasta cuando este trata temas históricos, como bien le ocurrió con el relato de Hipatia de Alejandría. Sea como fuere, el director regresa para contarnos otro episodio relevante dentro de la historia cultural y política del país y ahora, gracias a RTVE por fin podemos echar un primer vistazo al primer tráiler de un retrato audiovisual que pondrá el valor la figura del mayor talento de la literatura hispana.

El cautivo se ha producido entre España e Italia, a través de Himenóptero, Misent Producciones, Mod Pictures y Propaganda Italia. Al mismo tiempo desde el país vecino, el desarrollo ha contado con la participación de RAI Cinema y también, de Netflix, RTVE y los ministerios de cultura del Gobierno de España y de Italia. En cuanto a las localizaciones utilizadas por Amenábar, el rodaje se ha ubicado en lugares tan espectaculares como los estudios de la Ciudad de la Luz, el Alcázar de Sevilla y el Castillo de Santa Bárbara.

‘El cautivo’: tráiler y sinopsis

La sinopsis oficial de El cautivo es la siguiente: «En el año 1575, el joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con quien comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga».

Amenábar firma el guion a partir de una historia cocreada junto a Alejandro Hernández, el escritor cubano con el que ya colaboró en Mientras dure la guerra y en la miniserie de Movistar Plus, La Fortuna (2021).

El reparto

En el elenco, Amenábar no contará con los castings repletos de estrellas de antaño, pero sí que reunirá a varios rostros reconocidos del audiovisual español. Julio Peña, conocido por protagonizar la trilogía de películas A través de de Ariana Godoy, da vida a un joven Cervantes que descubrirá en su cautiverio su pasión por contar historias. Tras él, encontramos al italiano Alessandro Borghi (Las ocho montañas) en el papel de de Hasán y a toda una serie de rostros que el público español conocerá de series y cintas reconocidas, como es el caso de Miguel Rellán (Amanece que no es poco), Fernando Tejero (Aquí no hay quien viva), José Manuel Poga (El fin), Albert Salazar (Bojos per Molière), Luis Callejo (Tarde para la ira) y Roberto Álamo (Antidisturbios), entre otros.

Conforme puede leerse en la página de RTVE, el director resume de la siguiente forma lo que podremos encontrar en su último filme: «En 1575 se cerraron las puertas de la libertad para Miguel de Cervantes, pero se abrieron las de su imaginación. En medio del sufrimiento, empezó a entender el alma humana y a conectar con quienes lo rodeaban. Allí nació el contador de historias que marcaría la literatura universal.

¿Cuándo se estrenará?

El cautivo llegará a las salas de cine después del verano, el 12 de septiembre. Tras ello se desconoce qué plataforma albergará la película. Será un gran mes para el celuloide español, pues en dichas semanas encontraremos otras grandes propuestas nacionales como Romería (día 5) de Carla Simón y el debut en solitario de Sara Fantova en Jone, a veces (día 12), la cual obtuvo la mención especial del jurado en el pasado Festival de Málaga.