Es la película con más premios Goya de la historia y la puedes ver en en Netflix

Con las emociones aún a flor de piel por la fiesta del cine español que se celebró ayer en Granada, no está de más volver a recuperar alguno de esos títulos fundamentales que han logrado quedarse en la memoria de los espectadores. Porque sí, la gala del cine patrio cumplió hace escasas horas 39 años con sus respectivas ediciones y, por ese largo camino, hemos podido disfrutar de historias tan memorables como Mi vida sin mí, Celda 211 o La sociedad de la nieve. Pero ninguna de ellas todavía ha conseguido superar el récord de la que es a día de hoy, la película con más premios Goya del certamen.

Sí, ya han pasado más de dos décadas desde su proyección en los cines y Mar adentro sigue siendo un tótem prodigioso para la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE). Y es que la 19ª edición celebrada en 2005 se rindió ante el impacto del trabajo de Alejandro Amenábar. El drama real basado en la historia real de Ramón Sampedro arrasó frente a otras propuestas como El Lobo o Tiovivo c. 1950 de José Luis Garci. En frente no tenía una competencia estrictamente fuerte, pero no por ello el mérito de ser la película con más premios Goya puede ser tratado con ligereza. Mar adentro triunfó en aquella noche, llevando a cabo un hito sin precedentes y todavía sin rival al conseguir alzarse con 14 Premios Goya: Mejor película, dirección, actriz principal, actor principal, actriz de reparto, actriz revelación, actor revelación, guion original, fotografía, música original, dirección de producción, maquillaje y peluquería y por último, mejor sonido.

De hecho, el colofón podía haber sido más exitoso si cabe, si la cinta hubiese logrado la totalidad de sus nominaciones. Pues el único busto del célebre pintor que no ganó de sus candidaturas fue el de mejor dirección artística. El cual fue a parar a la reducida vitrina de la anteriormente mencionado largometraje de Garci.

¿De qué trata ‘Mar adentro’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Ramón lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación frente al mar. El escenario natural donde sufrió el accidente que cambió su vida para siempre. Desde aquel momento, su único deseo es el de morir dignamente. Por su tortuoso camino, dos mujeres ejercen una poderosa influencia. Julia, la abogada que apoya su causa y Rosa, una vecina que intenta convencerle de que la vida merece la pena. Ellas, cautivadas por la fuerza y luminosidad de Ramón, también terminarán replanteándose sus vidas. Pero él sabe, que sólo quien le ame de verdad podrá ayudarle a replantearse su último gran viaje».

El reparto estuvo comandado por un excelso Javier Bardem en el papel de Sampedro y por un elenco repleto de rostros grandiosos de nuestro celuloide. Belén Rueda, Lola Dueñas, Mabel Rivera, Clara Segura, Joan Dalmau, Tamar Novas, Josep Maria Pou, Celso Bugallo, Francesc Garrido, cierran un casting perfecto para un filme histórico. Mar adentro fue una muestra más del talento incuestionable del cineasta chileno. Amenábar ya había debutado siete años atrás con la fantástica Tesis, mientras que sólo un año después estrenó la original Abre los ojos. Los otros fue en 2001 su primer salto internacional y es cierto que desde el relato de Sampedro, el realizador no ha vuelto a irrumpir con tanta fuerza en el celuloide como con estas películas. Su última cinta fue Mientras dure la guerra, la cual terminó ganando cinco «cabezones» en la 34ª edición de los Goya. Actualmente se prepara El cautivo, una historia biográfica sobre la figura de Miguel de Cervantes.

La película con más premios Goya

Mar adentro no sólo consiguió ser la película con más premios Goya. La defensa de la eutanasia brilló de igual modo al otro lado del charco, convirtiéndose en la cuarta-y hasta ahora última-propuesta española en lograr el Oscar al mejor título internacional. Un mérito que antes lograron Volver a empezar (1982), Belle Époque (1993) y Todo sobre mi madre (1999). La historia protagonizada por Bardem obtuvo igualmente una nominación al Mejor maquillaje y peluquería. Consideración que terminaría dirigiéndose a Valli O’Reilly y Bill Corso por Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.

Siendo un largometraje en constante revisionado por parte de los espectadores, Mar adentro está disponible para los suscriptores de Netflix, Movistar + y FlixOlé. Con un 7,2/10 en la web de Filmaffinity, sobra decir que la película con más premios Goya fue ineludiblemente, una obra maestra para la crítica internacional. Definiéndola como una tragedia vital cargada de emoción. Con poco más de dos horas de duración, siempre es un buen momento para redescubrir o ver por primera vez la potente historia que guionizó el propio Amenábar y Mateo Gil (Tesis, Abre los ojos).