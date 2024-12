Broncano vuelve a cargar contra Pablo Motos mientras presume de ser millonario: «Soy un privilegiado»

«Tengo bastante dinero, soy muy privilegiado. Tengo más dinero del que pensé que tendría toda mi familia en varias generaciones», ha reconocido David Broncano en una entrevista para un canal de Youtube, a la vez que ha aprovechado para volver a cargar contra Pablo Motos. Recordemos que, desde La Revuelta de TVE, el humorista acusó a El Hormiguero de presionar para boicotear entrevistas con algunos famosos (concretamente con el campeón del mundo de Moto GP, Jorge Martín). Esto provocó todo un tsunami mediático y Motos, desde Antena3, argumentó que el conflicto podría haber sido provocado desde el Gobierno sanchista como cortina de humo ante los últimos casos de corrupción del PSOE. Ante esto, Broncano ha echado balones fuera y ha dicho, entre otras cosas, que: «No sé cuánto les interesa decir que yo estoy comprado por Pedro Sánchez, pero es verdad que lo están llevando por ahí. Dicen que se politiza la situación, politizándola ellos. Yo estoy a las bromas, y ya está».

«Ellos son los que politizan»

Broncano rara vez concede entrevistas a la prensa (aunque OKDIARIO puedo charlar con él en la presentación de La Revuelta durante el pasado FesTVal de Vitoria), pero se ha saltado su propia norma al hablar con Detective Murciano y Zorrorífico en un canal de Youtube. Estos dos estudiantes preguntaron al cómico sobre su reciente conflicto con Pablo Motos, a lo que Broncano contestó: «Me afecta poco por suerte. Llevo muchos meses en el foco, pero en lo personal me afecta poco. Pero sí es verdad que llevo unos pocos meses un poco más agitado».

Broncano ha reconocido haber «abierto el melón» al denunciar las “presiones” de El Hormiguero sobre algunos invitados para que no vayan antes a La Revuelta pero aclara que: Tengo la sensación de que la crispación aumenta más porque ellos meten la parte política».

Broncano reconoce que vio en directo la respuesta de Pablo Motos y mientras le escuchaba pensó «¿por qué no contesta a lo que he dicho yo? No estaba hablando de política, sino de algo que pasó, un boicot a un invitado. Ellos me acusan de polarizar y politizar el asunto, pero al final son ellos los que traen la política al tema. Pablo acabó diciendo que esto es una cortina de humo de Pedro Sánchez, entonces, joder, no os podéis quejar de politizar algo que estáis politizando vosotros. Lo estaba viendo y no me gusta porque hace que la gente que ve los programas, cuando lo llevas a lo político y tal, se enfade. No sé cuánto les interesa decir que yo estoy comprado por Pedro Sánchez, pero es verdad que lo están llevando por ahí. Dicen que se politiza la situación, politizándola ellos. Yo estoy a las bromas, y ya está».

«Tengo entre uno y diez millones de euros»

En su programa, Broncano suele preguntar a sus invitados cuánto dinero tienen en el banco o cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes. Sobre la cuestión económica, el humorista ha confesado: «Tengo bastante dinero, soy muy privilegiado. Tengo más dinero del que pensé que tendría toda mi familia en varias generaciones». Aunque se negó a dar una cifra exacta, dijo que tenía «más de un millón y menos de 10. Son muchos años de trayectoria, me ha ido bien y los programas han funcionado».

La polémica

El jueves 21 de noviembre David Broncano, en La Revuelta de TVE, acusó a El Hormiguero de «presionar» para que sus invitados no vayan a su programa antes que al de Antena 3, en concreto se refería a Jorge Martín, el campeón de Moto GP, quien grabó su entrevista en La Revuelta pero no pudo emitirse ya que el piloto se había comprometido antes con Antena3 para aparecer en primicia el 17 de noviembre.

En concreto, Broncano dijo:»Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», dijo el humorista. «Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho: No puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas. Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego».

La polémica se convirtió en debate nacional, incluso los informativos de la cadena pública le dieron una importancia máxima (el mismo día que el empresario Víctor Aldama acusó a altos cargos del Gobierno sanchista de embolsarse comisiones).

El lunes 25 de noviembre, Motos contestó a la polémica, explicó que la entrevista con el piloto Jorge Martín estaba pactada con El Hormiguero mucho antes que con La Revuelta y que desde Antena 3 hicieron «lo que haría cualquier profesional y llamamos a su equipo y nos dijeron que había habido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge». Pero para Pablo Motos, lo más grave del asunto es cómo TVE trató el conflicto: «Han contado las cosas como no son y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. Una cadena que pagamos todos y que decidió que este tema era una de las noticias más importantes del día. No estoy exagerando. Lo que era solo un malentendido fue convertido en una de las noticias principales por un Telediario».

Para Motos, lo sucedido era una «agresión» contra él y contra su equipo que no estaba dispuesto a tolerar: «En otros programas de la competencia se hacen contra mí, de manera continuada, pullas de mal gusto e irrespetuosas camufladas de humor cuando, en realidad, son ataques».

Jorge apareció, por fin, en El Hormiguero el miércoles 27 y prácticamente no se hicieron ilusiones al conflicto, demostrando que Pablo Motos quiere pasar página.

El piloto volvió a ser entrevistado por Broncano en La Revuelta al día siguiente, el jueves 28 de noviembre. Tras la charla, el humorista se limitó a decirle a su invitado: «Te has visto metido en una guerra que no iba contigo. Lo siento y te agradezco mucho que hayas venido».