El vídeo que desmiente a Silvia Intxaurrondo: sí abrió su programa con Broncano en pleno ‘caso Aldama’

Silvia Intxaurrondo ha querido desmentir a Pablo Motos después de que el presentador de Antena 3 acusara a TVE de «mala praxis» por difundir una «versión tergiversada» de lo ocurrido la semana pasada con el piloto Jorge Martín en La Revuelta. Intxaurrondo ha asegurado que en su programa, La Hora de La 1, esa polémica fue «fue el sexto y último tema del sumario». En redes sociales ha aparecido un vídeo que demuestra que ese viernes 22 de noviembre, la periodista, tras presentar a sus colaboradores, dijo textualmente: «Buenos días. Enseguida vamos con lo de Aldama, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en La Revuelta, claro». Es decir, Motos sí tenía razón cuando dijo que: «No estaría aquí dando esta explicación que pasa todos los días si no fuera porque se han contado las cosas como no son y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. Una cadena que pagamos todos y que decidió que este tema era una de las noticias más importantes del día. No estoy exagerando. Lo que era solo un malentendido fue convertido en una de las noticias principales por un Telediario».

El jueves 21 de noviembre David Broncano, en La Revuelta de TVE, acusó a El Hormiguero de «presionar» para que sus invitados no vayan a su programa antes que al de Antena 3 . La polémica se convirtió en debate nacional, incluso los informativos de la cadena pública le dieron una importancia máxima (el mismo día que el empresario Víctor Aldama acusó a altos cargos del Gobierno sanchista de embolsarse comisiones).

El lunes 25 de noviembre, Motos contestó a la polémica, explicó que la entrevista con el piloto Jorge Martín estaba pactada con El Hormiguero mucho antes que con La Revuelta y que desde Antena 3 hicieron «lo que haría cualquier profesional y llamamos a su equipo y nos dijeron que había habido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge». Pero para Pablo Motos, lo más grave del asunto es cómo TVE trató el conflicto: «Han contado las cosas como no son y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. Una cadena que pagamos todos y que decidió que este tema era una de las noticias más importantes del día. No estoy exagerando. Lo que era solo un malentendido fue convertido en una de las noticias principales por un Telediario».

Silvia Intxaurrondo intenta desmentir a Motos

El martes, Silvia Intxaurrondo, desde La hora de La 1 recogió las palabras de Motos y le contestó: «Habló de mala praxis, habló de desinformación. Sí, Pablo Motos nos acusó de eso a nosotros, el mundo al revés. Bueno, el tema es que lo hizo con fotos de capturas de artículos en la pantalla del fondo del plató y una de esas capturas es un artículo del diario El Mundo que dice, Exclusiva: RTVE abre sus informativos con la polémica entre Broncano y Motos en pleno estallido del caso Aldama. Obviamente, lo que dice El Mundo es falso. Miren, revisadas las ediciones, el matinal de esta casa a las seis de la mañana abrió con Aldama. Este programa, La hora de la 1, a las ocho de la mañana, abrió con Aldama también. El Telediario de las tres de la tarde abrió también con el caso Aldama. Y el Telediario de las nueve de la noche abrió de nuevo con Aldama.

El vídeo que contradice a Intxaurrondo

Según Intxaurrondo, el viernes, en su programa, no abrió con la polémica. Pues como se puede ver en un video difundido en redes sociales, ese día, la presentadora, tras presentar a sus colaboradores, dijo textualmente: «Buenos días. Enseguida vamos con lo de Aldama, pero antes vamos a hablar de lo que sucedió anoche en La Revuelta, claro».