Pablo Motos entrevista a Jorge Martín tras la polémica con ‘La Revuelta’ «Últimamente estás muy solicitado, ¿eh?»

Por fin llegó el día. Jorge Martín, el campeón de Moto GP, ha acudido este miércoles 27 de noviembre a El Hormiguero y ha hablado con Pablo Motos de toda la polémica surgida durante la última semana. Recordemos que el jueves anterior, David Broncano, en La Revuelta de TVE, acusó a El Hormiguero de haber presionado al piloto para que no fuese entrevistado ya que tenía un acuerdo anterior con Antena 3. El conflicto ha dado mucho de qué hablar. Nada más empezar la entrevista, Motos agradeció a su invitado el estar ahí con él pues que «últimamente estás muy solicitado». A partir de ahí, la conversación giró en torno al trabajo de Martín y a cómo ganó el mundial. Al final no hubo morbo. Ni en El Hormiguero se habló directamente de la polémica ni La Revuelta contraprogamó con la entrevita grabada.

La entrevista a Jorge Martín en La Revuelta sí llegó a grabarse pero no pudo emitirse. Quedaba la duda, pues ,de que el mismo miércoles 27 de noviembre, mientras el piloto estuviera en directo El Hormiguero, Broncano decidiera competir mostrando la mencionada entrevista. No fue el caso.

En TVE, Broncano entrevistó a la actriz Mina El Hammani y a la influencer Laura Escanes. Motos, con toda elegancia, decidió, mçás allá de una leve ironía inicial. no entrar en más batallas.

La polémica

El jueves 21 de noviembre David Broncano, en La Revuelta de TVE, acusó a El Hormiguero de «presionar» para que sus invitados no vayan a su programa antes que al de Antena 3, en concreto se refería a Jorge Martín, el campeón de Moto GP, quien grabó su entrevista en La Revuelta pero no pudo emitirse ya que el piloto se había comprometido antes con Antena3 para aparecer en primicia el 27 de noviembre.

En concreto, Broncano dijo:»Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado. Ellos no quieren que venga nadie antes aquí que allí y han movido sus hilos», dijo el humorista. «Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas y Jorge nos ha dicho que no puede venir. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer. Nos ha dicho: No puedo ir al programa porque pasarían ciertas cosas. Que no es hoy la primera vez que pasa, por eso hemos decidido hablar del tema directamente. Nos ha desmontado el programa porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando desde La Resistencia. Algunos invitados lo han dicho. Siempre ha habido por su parte este tipo de juego».

La polémica se convirtió en debate nacional, incluso los informativos de la cadena pública le dieron una importancia máxima (el mismo día que el empresario Víctor Aldama acusó a altos cargos del Gobierno sanchista de embolsarse comisiones).

El lunes 25 de noviembre, Motos contestó a la polémica, explicó que la entrevista con el piloto Jorge Martín estaba pactada con El Hormiguero mucho antes que con La Revuelta y que desde Antena 3 hicieron «lo que haría cualquier profesional y llamamos a su equipo y nos dijeron que había habido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge». Pero para Pablo Motos, lo más grave del asunto es cómo TVE trató el conflicto: «Han contado las cosas como no son y menos si esa versión deformada se difunde desde una cadena pública. Una cadena que pagamos todos y que decidió que este tema era una de las noticias más importantes del día. No estoy exagerando. Lo que era solo un malentendido fue convertido en una de las noticias principales por un Telediario».

Para Motos, lo sucedido era una «agresión» contra él y contra su equipo que no estaba dispuesto a tolerar: «En otros programas de la competencia se hacen contra mí, de manera continuada, pullas de mal gusto e irrespetuosas camufladas de humor cuando, en realidad, son ataques».