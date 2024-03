‘Bandidos’ (Netflix): la carrera de Ester Expósito no avanza

Ya se ha estrenado en Netflix Bandidos, serie mexicana de aventuras y toques de comedia que tiene como protagonista a la española Ester Expósito. Es ella, en realidad, el gran misterio de una ficción mediocre y sin aspiraciones. La joven actriz es una de nuestras grandes estrellas, portada de todas las revistas, con millones de seguidores en redes sociales y, sobre todo, no es mala intérprete. Entonces, ¿qué está pasando con su carrera? ¿Por qué se conforma con productos tan irrelevantes cuando podría aspirar a más? Aquí abrimos, pues, el melón de los que dirigen las trayectorias de los intérpretes y de las malas decisiones que suelen tomar. Y es que, como reza el dicho; lo difícil no es llegar, es mantenerse.

Una estrella que merece más

Hace poco, un amigo productor me dijo que, en todos los proyectos que realiza siempre hay un nombre que encabeza la lista para protagonizarlos: Ester Expósito. ¿Por qué? Muy simple: es la actriz española con más seguidores en Instagram y vivimos en un mundo en el que nos han colado la mentira de que los famosos venden entradas o ponen en pie los proyectos. No es verdad (o no debería serlo). Pero el caso de esta joven madrileña llama la atención porque, si uno ha visto sus trabajos, sabe que no es mala. Élite, como a todo su casting, le abrió el palacio de la gloria. Luego, no se ha prodigado demasiado pero en el capítulo y medio que hizo para Veneno estuvo sensacional y en Venus, una obra menor Jaume Balagueró, realizó un esfuerzo físico e interpretativo de primer orden. Es más, en esa película de terror, no sólo ella fue lo mejor y más destacado, sino que nos dimos cuenta de que Ester Expósito, más que una actriz, es una estrella, de esas que en Estados Unidos arrasaría. Aquí, sin embargo, le cuesta arrancar ya que en nuestro paí se exige un naturalismo y las mujeres con un físico tan marcado como el de ella suelen estar encasilladas.

La industria está a los pies de Ester Expósito pero parece que ella no está aprovechando la ola. ¿No sabe elegir proyectos? Quizá no es todo ‘culpa’ suya, si no de su equipo. He visto cientos de casos en los que un representante no sabe llevar a su talent, lo encierra en una burbuja de glamour y no se centra en lo importante; en explotar su arte. ¿Quién le ha dicho a Ester Expósito que hacer un papel secundario de enésima ‘bomba explosiva’ sin trasfondo era una buena idea? Le puede a pasar como a Miguel Ángel Silvestre, uno de nuestros actores con más proyección internacional pero que, hoy por hoy, cada estreno suyo cae en la más absoluta intrascendencia.

Carreras truncadas

Hay más ejemplos. Si le preguntas a cualquier eurofan sobre por qué Chanel no es la mega estrella que prometía después de su éxito en Eurovisión te responderán, todos, lo mismo: por su entorno. Pocas artistas han dejado que ninguneen tanto su carrera como ella. Otra más: el año pasado estaba viendo una serie bastante del montón llamada Alaska Daily (Disney +) y me llamó la atención que estaba protagonizada por Hilary Swank . Esta señora tiene DOS Oscar y una de las carreras más mediocres y disparatadas del Hollywood reciente. ¿Por qué?

No es de extrañar, por ejemplo, que recientemente, Dakota Johnson despidiera a su agente nada más ver, por primera vez, el trailer de Madame Web (la peor cinta del año). Es que, como representante has de cuidar mucho lo que firman tus estrellas. Siempre puede haber tropiezos, obviamente, pero hay que tener una hoja de ruta y en todos estos casos, incluyendo el de Expósito, parece que no la hay. ¿Quién lo está haciendo bien, por ejemplo? Úrsula Corberó. Ha explotado su imagen de chica sexy, trabaja fuera, hace grandes superproducciones pero se ha ganado el respeto y el aplauso de la crítica con trabajos como el de El cuerpo en llamas.

¿Qué es ‘Bandidos’?

Bandidos es la respuesta mexicana a La casa de papel pero se acerca más al spin off de ésta, Berlín. Esto, obviamente, no es nada bueno. Hablamos de una ficción con unas lagunas de guion gigantescas, un montaje divertido si no se confundiese la velocidad con el ritmo. La trama la hemos visto mil veces: un ladronzuelo de poca monta quiere conseguir un tesoro escondido, para ello recluta a los personajes más tópicos que se encuentra: el nerd experto en informática, el musculoso sin cerebro, el amigo leal y graciosete, la chica resentida con el mundo porque es pobre y, por supuesto, la tía buena, capaz de asaltar una fortaleza en minifalda, tacones y sin despeinarse. Todo aquí es disparatado, revuelto e intrascendente. Lo único bueno de Bandidos, de verdad, es Ester Expósito.