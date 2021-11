Lo que le faltaba al culebrón protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez es que entrara en escena otra figura del calado y la repercusión de Ester Expósito, joven actriz española conocida en todo el mundo a raíz de su papel en Élite, una de las series más exitosas de Netflix. Y es que la intérprete ha secundado una duras afirmaciones contra su compañera de profesión Eugenia Suárez, la actriz con la que el futbolista Mauro Icardi tuvo una aventura que casi acaba con su matrimonio.

El caso es que Ester Expósito dio like a una publicación de la revista Paparazzi que hablaba sobre «el primer matrimonio que la China se cargó y que le valió su tremendo mote de ‘roba maridos’», y es que al parecer tuvo un lío en el pasado con Nicolás Furtado, actual novio de la española, cuando ambos tenían pareja.

En Argentina han ido más allá y la periodista Karina Iavícoli asegura que el motivo de ese polémico me gusta de Ester Expósito es que «Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza… Suben a un medio nacional una nota sobre La China, donde la catalogan de ‘robamaridos’, Ester le da like a eso… Es raro».

Cuentan que el actor uruguayo dejó a la China por Ester Expósito, de ahí que el like de la española sea ahora tan polémico. El caso es que Eugenia Suárez está metida en todos los incendios, y Wanda Nara habla ya sin pelos en la lengua de la actriz que casi acaba con su matrimonio: «Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera nunca escrito y no hubiera esperado que me lo contaran del otro lado. También contaron algo de Ibiza, nunca habíamos tenido problemas de este estilo en nuestra relación».