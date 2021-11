Hace un mes aproximadamente, la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi saltaba por los aires tras descubrir la argentina que el delantero del PSG le había sido infiel con la China Suárez, una actriz con la que la influencer mantenía incluso una buena relación antes de lo sucedido. La empresaria y también representante decidió romper con el futbolista, pero después recapacitó y supo perdonarle porque asegura que es el hombre de su vida.

Varias semanas después, Wanda Nara ha concedido su primera entrevista a la periodista argentina Susana Giménez en la que habla con pelos y señales de todo lo sucedido: «Me pidieron una foto de las nenas para una invitación y me acordé que lo tenía en el teléfono de él. Entonces buscando me encontré con un chat. Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo».

«Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera nunca escrito y no hubiera esperado que me lo contaran del otro lado. También contaron algo de Ibiza, nunca habíamos tenido problemas de este estilo en nuestra relación. Agarré, saqué el primer avión que había y me fui a mi casa en Italia. Él se fue atrás mío a buscarme para hablar. Yo me fui a otro lugar, me tomé un tiempo para hablar», añade.

Wanda Nara acabó recapacitando y asegura confiar al cien por cien en Icardi pese a lo ocurrido: «Después hablando con amigos me decían ‘estás haciendo un lío de cosas que pasan en las parejas’ y no, en la nuestra no. Yo le dije a Mauro: ‘¿Vos me perdonarías si encontrás en mi teléfono mensajes de la misma índole?’ y me dijo ‘no, me divorcio’. Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Fue acá en París. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentimiento. Yo confío en Mauro ciegamente si no fuera así no podría seguir con él».

«Si pude recomponer mi relación fue porque Mauro fue muy sincero y del otro lado me contaron la misma historia. Conociéndolo, hay cosas que no me puede ni mentir. Creo que él fue (al encuentro) y se equivocó. Podría haber pasado de todo pero no pasó nada. Él me contó cosas muy difíciles, la mayoría de las cosas me las enteré por él, me dio detalles de lo que había sucedido», finaliza.