Incendio mayúsculo en París. Lío de faldas monumental con Mauro Icardi y Wanda Nara como protagonistas. La influencer argentina ha explotado en sus redes sociales mandando un mensaje a una tercera persona, probablemente a la mujer con la que el delantero del PSG le habría sido infiel recientemente. Y es que la también representante ha dejado de seguir al padre de sus dos hijas más pequeñas y ha borrado todas las fotos que tenía con él en su perfil, por lo que todo apunta a una ruptura.

Todavía no se conocen muchos detalles más, pero parece claro que ha pasado algo muy grave. De hecho, Wanda Nara ha publicado hace pocas horas un vídeo en el que cogía un avión junto a sus hijos, posiblemente para estar lejos de París tras lo sucedido. Todo apunta a que el ariete del equipo galo habría puesto los cuernos a la influencer con otra mujer muy conocida, Eugenia La China Suárez.

«Otra familia más que te cargaste por z****», escribió Wanda Nara en una de sus historias de Instagram refiriéndose presuntamente a la actriz, cantante, modelo y diseñadora de ropa argentina de 29 años, protagonista este domingo en medios de todo el mundo por este lío de faldas que está en boca de todos.

Habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos a partir de ahora. Mauro Icardi no se ha pronunciado al respecto todavía y probablemente no lo haga, pero Wanda Nara siendo tan activa en sus redes sociales probablemente algún día no pueda contenerse y desvele todo lo sucedido, si realmente el futbolista le ha sido infiel con la actriz argentina, y qué planes tiene tras lo sucedido, si va a perdonarle o no…