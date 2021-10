Wanda Nara llevaba unas semanas mucho menos activa en lo que se refiere a sugerentes posados. La influencer argentina, mujer de Mauro Icardi, está centrada en su proyecto de cosméticos y suele subir menos fotos de esas que incendian las redes. Sin embargo, con la última de ellas ha vuelto a revolucionar a sus millones de seguidores.

«Pensando si entrenar o dejarlo para mañana», ha escrito Wanda Nara junto a la imagen, en la que se fotografía a ella misma frente al espejo con un ajustado sujetador deportivo y en ropa interior rosa. Un tórrido posado que ha dado mucho que hablar por su descuido a la hora de publicarlo, ya que quizás no se había dado cuenta de que uno de los muebles que aparecen en el fondo parece algo doblado de haber retocado la fotografía con alguna aplicación.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi)



«Hay muebles torcidos detrás de ti… Contrata a profesionales que sepan utilizar bien el Photoshop», o «¿Para qué entrenas? Hay Photoshop», le dijeron algunos usuarios en las redes sociales. Sí que parece que la forma de los muebles en la parte más próxima a su cuerpo es extraña, así como el tono de su abdomen, que difiere del color de la piel de sus hombros.

No es la primera vez que acusan a Wanda Nara de utilizar demasiada edición en sus posados. «Irreconocible», «Te amo, pero no necesitas tanto Photoshop», «Wanda, sos divina, no te perfecciones tanto la cara que al natural sos más linda» o «¿quién eres y qué le hiciste a Wanda?», fueron algunos de los comentarios que recibió por fotos anteriores que también parecía retocadas.