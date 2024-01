¡Por fin! Los fans de Eurovisión están de enhorabuena porque Chanel Terrero ha sacado su disco más esperado. La artista triunfó en el festival en 2022 y desde entonces ha estado trabajando en un proyecto que no dejará indiferente a nadie. Lo presentará delante de los espectadores de ‘El Hormiguero’, el programa de Antena 3 que está capitaneado por Pablo Motos y que se ha convertido en el escaparate perfecto para cualquier estrella que se precie.

Son muchos los rostros conocidos que se han sentado en el plató para anunciar sus novedades. Una de las últimas celebridades que aceptó la propuesta de Pablo fue Sofía Vergara, cuya entrevista está siendo muy polémica.

A pesar de que Chanel Terrero ha intentado esquivar los escándalos públicos se ha visto envuelta en varios revuelos que no han hecho más que aumentar su interés mediático. Justo después de saltar a la fama salió a la luz su relación con Víctor Elías, el actual novio de Ana Guerra. El pianista está más enamorado que nunca, tanto es así que próximamente pasará por el altar. Sin embargo, no olvida su pasado y disfruta de una amistad muy especial con Chanel. De hecho la representante de Eurovisión 2022 le dedicó unas bonitas palabras cuando el público descubrió que habían sido pareja.

«Lo amo muchísimo. Él es artista también y sabe el curro que hay detrás y es muy bonito tener una relación tan bonita con él», respondió la nueva invitada de ‘El Hormiguero’ cuando le preguntaron por la dedicatoria que le hizo Víctor después de su actuación en Eurovisión. ‘SloMo’ se convirtió en un himno para muchos, por eso hay tanta gente que está especulando. Gran parte del público se ha dado cuenta de que Chanel no ha explotado tanto esta canción como podría y las especulaciones no han tardado en llegar.

Chanel Terrero da explicaciones sobre ‘SloMo’

‘SloMo’ llevó a lo más alto a Chanel, quien no tuvo más remedio que dejar claro que nadie le había cortado las alas. Es cierto que su canción no ha sonado con tanta fuerza como todo el mundo pensaba. En su momento tuvo mucho protagonismo y sonaba en las mejores radios, pero de forma inesperada la luz de este tema se apagó, por eso la intérprete pensó que lo más acertado era romper su silencio. «Nadie me ha prohibido cantar ‘SloMo’. Esto no es lo que ha sucedido, obviamente yo sé que tú estás en todo y en las redes sociales puse: ‘Porque hay muchas cosas que no sabéis’. Pero solo eso», empezó diciendo.

Chanel Terero ha optado por tener un perfil discreto y no le interesa profundizar en ninguna polémica. «De momento, no me apetece contar las cosas que nadie sabe, pero yo no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario. Es una canción que nació hace dos años y que nació de una manera tan mágica y tan grande, esta canción ya no es mía. Esta canción es de la gente, es vuestra», comentó al respecto.

Los orígenes de Chanel

Sí, Chanel Terrero es la artista del momento y todo el mundo la conoce, pero ¿cuántas personas hay que sepan su historia? Antes de Eurovisión era un rostro conocido en el mundo del espectáculo, pero su fama no era la misma, de ahí que haya tantas dudas sobre su pasado. Ahora que está de actualidad gracias a ‘El Hormiguero’ es un buen momento para recordar sus orígenes. Nació en Cuba, pero después de cumplir cuatro años se mudó con su familia a España, concretamente a Olesa de Montserrat.

Lleva el arte en las venas, así que con 9 año se matriculó en clases de canto y empezó a estudiar interpretación en la Royal Academy Of Dance. Fue en ese momento cuando se interesó por el ballet, el jazz y la gimnasia rítmica. Ha tenido la suerte de aprender de figuras de la talla de Víctor Ullate, Coco Comín y Gloria Gella, así que con 16 años se vio preparada y pisó un escenario por primera vez. Desde el primer minuto supo que este lugar iba a convertirse en su segunda casa.

¿Por qué se llama Chanel?

Hay un aspecto muy curioso en la vida de Chanel. El nombre con el que se ha dado a conocer no es un apodo artístico, su madre se lo puso porque era una gran admiradora de la diseñadora Coco Chanel. La artista disfruta de una relación muy especial con su familia, especialmente con su progenitora, así que siempre se ha sentido muy orgullosa de este dato.

Gracias a la originalidad que tuvieron sus padres a la hora de ponerle el nombre no ha tenido necesidad de buscar un apodo en el mundo de la interpretación. A pesar de que gran parte del público la conoce por su paso por Eurovisión, antes del festival ya era un rostro muy conocido entre los responsables de los musicales del momento. Por eso ha trabajado en ‘¡Mamma Mia!’, ‘Nine’, ‘Flashdance El guardaespaldas’ y ‘Fiebre Hamilton’, entre otros muchos proyectos que le han consolidado como una gran estrella.